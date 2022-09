El insólito desplante que sufrió la esposa del embajador argentino en Reino Unido

En las últimas horas se viralizó en redes sociales el inesperado desplante que sufrió la esposa del embajador argentino en el Reino Unido, Javier Figueroa, en el funeral de la reina Isabel II en Westminster.

Alessandra Viggiano Marra extendió su mano derecha para saludar a la autoridad británica que oficiaba de recepcionista en la Abadía de Westminster, pero su gesto recibió como respuesta la retirada de la mano del funcionario del Reino Unido.

Tras el desplante, Viggiano Marra, ministra de Cultura de la embajada argentina en el Reino Unido, murmuró algo contra el recepcionista. El video se viralizó en redes sociales y fue visto por unos cuatro millones de personas de todo el mundo.

El embajador argentino en el Reino Unido, Javier Figueroa, fue el encargado de representar, junto a su esposa y ministra de la embajada, al Gobierno argentino en el funeral de la reina Isabel II.

Tras el curioso desplante, Viggiano Marra salió a minimizar lo ocurrido. "Al principio, cuando el video no estaba viralizado, no se sabía quién era la mujer pero bueno, ahora sí. Todo el mundo me está llamando en solidaridad, como si hubiera sido un desplante por algo en particular y solo fue parte del momento”, explicó.

Y agregó: "En el momento me dio mucha bronca, porque veníamos pasando y todas las personas que venían adelante mío le venían dando la mano al Marshall. Lo hacían porque él es el Marshall del cuerpo diplomático, que es el equivalente al director de ceremonial. Nos conoce a todos los diplomáticos y diplomáticas que estamos acreditados en el Reino Unido”.

"El señor llamó para disculparse y dijo que realmente no vio el saludo", añadió Viggiano Marra. “La verdad que no lo hizo a propósito y no hay nada detrás”, completó.