Dos halcones se disputan la candidatura a gobernador bonaerense

En dialogo con MDZ, el intendente de Capitán Sarmiento y precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Javier Iguacel, habló de la incorporación al espacio y el posterior lanzamiento del senador provincial Joaquín de la Torre para competir por el sillón de Dardo Rocha. También se refirió al papel que desempeñará el expresidente Mauricio Macri de cara a las elecciones del año próximo, de las intenciones del Gobierno nacional y bonaerense de eliminar las PASO y sobre la necesidad de implementar un nuevo sistema electoral para terminar con los vicios de la "mala política".

Otro de los temas abordados en la entrevista, fue el juicio a la vicepresidenta por la obra publica de Santa Cruz, de las pruebas presentadas cuando él fue titular de Vialidad Nacional y de las amenazas que recibió cuando empezaron a investigar el desvío de fondos por parte del Estado nacional a favor de las empresas de Lázaro Báez.

Sobre la incorporación de Joaquín de la Torre al espacio liderado por Patricia Bullrich, Iguacel afirmó: “Hace cuatro meses que estamos trabajando con Joaquín en un programa de Gobierno en conjunto. Estoy muy contento de haberlo podido sumar, de que haya aceptado el desafío de trabajar juntos y eventualmente competir para que la gente decida quién es el mejor candidato a gobernador para acompañar a Patricia”.

“Me encanta que se sume, agrega mucho valor. Esto no se trata de personas se trata de equipos. Si dirimir una candidatura implica una interna está muy bien. Lo importante es que se haya formalizado la llegada de Joaquín, más allá del trabajo que ya veníamos haciendo. A la brevedad estaremos incorporando a alguien más al equipo”, sostuvo el intendente de Capitán Sarmiento.

En cuanto a si la fórmula para disputar la gobernación bonaerense va a ser cruzada con el radicalismo u otro halcón paladar negro, el precandidato sostuvo: “Como dijo Menem, ‘La política es el arte de lo imposible’. Nosotros vamos a trabajar por los bonaerenses y la República Argentina junto a Patricia y todos los halcones para conducir la provincia y el país a partir del 2023".

El jefe comunal habló sobre quienes integran el ala dura de Juntos por el Cambio: “Más que ala dura somos el ala con coraje, con convicción y con pasión de Juntos por el Cambio. La dureza implica que no haya flexibilidad y que no haya cintura política, de eso hay un montón. Tenemos mucha experiencia política, entendimiento y empatía con lo que está pasando el pueblo argentino. Vamos a ser duros con los vivos de siempre, con los que no laburan y viven del que labura. No porque queramos ser duros, sino porque hay que respetar la Constitución, las leyes y las instituciones”.

“Dentro de la coalición hay gente de un montón de partidos políticos que se suman a esta vocación de generar un cambio en la Argentina. Por eso vemos a Cornejo acompañando a Patricia a nivel nacional y a un montón de radicales sumándose en la provincia de Buenos Aires. Creo que no hay que dividirlo por partido, sino mas bien por estilos y formatos. La sociedad decidirá para este momento de la Argentina si hace falta orden, firmeza, convicción y pasión para tomar las decisiones, que muchos no se atreven a tomar o si es otro formato. Pero el norte es el mismo para todos los que integramos Juntos por el Cambio”.

Sobre las declaraciones del gobernador jujeño, Gerardo Morales, de que algunos halcones no pueden manejar un auto en una calesita, Iguacel respondió: “El primer halcón Mauricio Macri manejó un país; el segundo halcón Patricia Bullrich manejó el ministerio de Seguridad de la Nación, así que no sé a quienes se está refiriendo Morales”.

Por otra parte, respondió sobre la intención del Gobierno de eliminar las PASO: “No se cambian las reglas cuando se está por jugar un torneo. Que pueda haber una discusión sobre el sistema electoral estoy de acuerdo, no es el momento de hacerlo ahora. Además, tiene que tener el consenso de todos los partidos políticos. No puede ser un sistema para hacer trampa, o querer meter un Caballo de Troya para beneficiarse en la coyuntura. Creo que es un intento manipulador para evitar perder las elecciones o tratar de evitar perder por paliza. Porque perder las van a perder igual”.

Añadió: “Eso no quita que haya una discusión sobre el sistema electoral. Nosotros proponemos para el país la boleta única. En mi caso particular propongo para la provincia de Buenos Aires la boleta única electrónica. Es importante entrar a la modernidad para que no haya más empacho de urnas ni voto en cadena. Hay que darse esa discusión y debería ser una vez que pasen las elecciones, dejando una elección en el medio. Es decir, la reforma no es para la próxima, es para la que sigue. Hay que hacer algo a largo plazo en forma inteligente para que se termine con los punteros y los vicios de la mala política”.

Acerca de cómo va a jugar el expresidente Mauricio Macri el segundo tiempo, Iguacel afirmó a MDZ: “Lo veo muy activo. Con mucho poder político, mucho más que cuando fue presidente. Está disfrutando esa situación, la está sabiendo llevar y es el mentor de todo un equipo. Mauricio fue el capitán del primer tiempo y él va a decidir si quiere ser el capitán del segundo tiempo o ser el DT. La decisión va a ser de él, hasta ahora dijo que no va a ser candidato. Está demostrando ser un gran director técnico que guía la conducción del segundo tiempo".

¿Qué pasaría con Patricia Bullrich si Mauricio Macri decide ser candidato y jugar el segundo tiempo? El intendente de Capitán Sarmiento afirmó: “Somos todos cara de una misma moneda, llegado el momento se evaluará. Patricia dijo que va a ser candidata y me parece bien, es su decisión. Yo en la provincia de Buenos Aires, aunque revivan a Roca y me lo pongan enfrente, voy a ser candidato”.

Por otra parte, hablo del juicio a la vicepresidenta por la obra pública de Santa Cruz, en especial del alegato Carlos Beraldi, defensor de Cristina Kirchner, quien afirmó que los peritos de Vialidad mandados por Iguacel determinaron que no hubo deficiencias de relevancia ni tareas certificadas sin ejecutarse en la obra pública de santacruceña.

"En primer lugar no fueron peritos. Fue personal de Vialidad Nacional, algunos de carrera y otros nombrados por el kirchnerismo, que hicieron un análisis de papeles donde quedo demostrado claramente el desvío de obras a Santa Cruz, la cantidad de obras asignadas a un solo grupo constructor y la demora en terminarlas. Algunas figuraban terminadas y cuando fueron a verificarlas descubrieron que no era cierto, como es el caso de la ruta 40. Eso está explicado en ese primer informe; después hubo muchos informes más. Así que no sé a qué se refiere”.

En cuanto a si fue amenazado por denunciar la corrupción en la obra pública durante el kirchnerismo, Iguacel dijo: “Ahora no. Si me han disparado cuando estuve en Vialidad. Además recibí amenazas sobre mi familia. Cristina en su pseudo alegato me nombró como veinte veces y ahora me vuelve a nombrar Beraldi. Sera porque me atreví a decir la verdad de las cosas. No me siento intimidado”.