Los dos municipios K de Mendoza que desafiaron a Suarez y cumplieron con el feriado

El arco opositor de Mendoza se expresó, casi en su totalidad, en contra de la decisión del gobernador de la provincia de no acatar el feriado nacional decretado por Alberto Fernández tras el ataque a la vicepresidenta de la Nación. Sin embargo, solo dos de los seis departamentos que son liderados por el peronismo, tomaron decisiones al respecto.

Santa Rosa, comandado por Flor Destéfanis y La Paz, liderado por Fernando Ubieta, se adhirieron al feriado nacional "en defensa de la paz y la democracia argentina" y comunicaron que forman parte del Decreto Nacional 573/2022.

Durante la mañana, en la cuenta oficial del municipio de Santa Rosa, se comunicó que "este viernes 2 de setiembre las Delegaciones, edificio central y todas las dependencias municipales permanecerán cerradas en adhesión al feriado nacional que decretó el presidente de la Nación Argentina contra la violencia ejercida anoche a la investidura de la vicepresidenta de la Nación, siempre en defensa de la Paz y la Democracia argentina".

"Asimismo, las medidas dispuestas comprenderán el mantenimiento de las guardias necesarias a efectos de preservar la continuidad de los servicios esenciales", destacaron desde el mismo municipio.

La intendenta peronista de Santa Rosa, Flor Destéfanis, quien estuvo en la concentración de este viernes frente a la Legislatura, dijo a MDZ: “Hoy estamos acá de manera pacífica, con respeto y nuestras familias, acompañando esta situación y pidiendo para que no vuelva a ocurrir. Con respecto al feriado nacional, en el municipio de Santa Rosa decidimos adherir, obviamente con guardias mínimas en los servicios esenciales. Lo que generó el Gobierno de la provincia fue mucha incertidumbre y creíamos que era respetar la investidura de una decisión presidencial”.

Durante la manifestación realizada este viernes frente a la Legislatura provincial, el intendente de La Paz, Fernando Ubieta manifestó su preocupación por lo sucedido en las inmediaciones del domicilio de Cristina y también justificó la decisión del departamento que lidera. "Es un feriado nacional, hay que sumarse. La decisión es adherirse a lo que dice el presidente, la interpretación de Suarez puede parecer extraña, no tendría que haber una grieta en este tema. Estoy preocupado por lo que pasó anoche. Es una situación que no pensé vivir nunca en democracia. Creo que nos tiene llamar a la reflexión a todos. Es una marcha no solamente por Cristina, es una marcha en defensa de la democracia y de las instituciones”.

Qué dijo Suarez sobre el feriado en Mendoza

"Yo creo que habría que haber convocado una jornada de reflexión, pero trabajando. Hoy nosotros tomamos esa decisión en base a lo que teníamos a esa hora. Hoy el transporte y muchas escuelas ya están trabajando. El privado no va a dejar de trabajar por las pérdidas que se generan. Tomamos esta decisión porque a esa hora la gente ya había organizado todo para trabajar en el día de hoy", dijo el gobernador en MDZ Radio.