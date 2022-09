La fuerte sentencia de Alberto Fernández sobre la realidad de América Latina

El presidente Alberto Fernández abogó hoy porque los países de América Latina y el Caribe trabajen "juntos" para reducir la desigualdad e insistió en su reclamo del fin de los bloqueos económicos, al disertar en Nueva York en un encuentro de la Corporación Andina de Fomento (CAF)-Banco de Desarrollo de América Latina.



"Debemos volver a trabajar juntos y reclamar el fin de los bloqueos e integrarnos al Caribe", expresó el mandatario, al advertir que esa región "también es nuestra América y tiene los problemas que tiene nuestra América Latina toda".



El mandatario participó en el Hotel Sofitel, ubicado en el centro de Manhattan, de la conferencia "Muchas Voces, una región: América Latina y el Caribe trabajando en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible".



El encuentro se realizó por el décimo aniversario de la CAF como observadora permanente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

"Muchas voces, una región": seminario CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.



Fernández fue invitado como mandatario argentino y también en su calidad de presidente pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en el marco de las actividades de las que participa en Nueva York por su asistencia a la 77° Asamblea General de la ONU.



En su mensaje, el mandatario planteó que la pandemia de coronavirus "dejó en evidencia la desigualdad, que nos obliga a redoblar esfuerzos".



Al señalar que América es el "continente más desigual de todos", advirtió sobre "los costos que supone trabajar desunidos".



Sin embargo, celebró que es "un tiempo de reencuentro el que vive América Latina" y destacó la "decisión" de los países de la región de "unir esfuerzos para construir el futuro".



Como ejemplo, advirtió que el Caribe, que "no ha sido causante de la crisis climática, es el que más la padece".



"Esta es una región de paz, y no es poco en los tiempos que convivimos", subrayó.



Fernández afirmó que la región tiene los "recursos para enfrentar los desafíos que el mundo nos impone", en referencia a que "somos una fuente de alimentos y energía", por lo que pidió "ver cómo trabajamos para crecer con igualdad".



En esa línea, abogó por "un desarrollo que integre y no disocie".



"Para eso necesitamos un Banco de Desarrollo, porque América Latina necesita financiar mucha infraestructura para poder afianzar la senda de crecimiento".



En ese aspecto, insistió en "seguir pregonando la paz para que el mundo entienda que ya no se puede permitir más guerra".



Antes de ingresar al auditorio, Fernández tuvo un encuentro con la activista guatemalteca Rigoberta Menchú, defensora de los derechos humanos, embajadora de buena voluntad de la Unesco y ganadora del Premio Nobel de la Paz.



El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Educación, Jaime Perczyk, y el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello.



Del encuentro participaron el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz Granados; Achim Steiner, administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); y Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad).