El pedido urgente de Alfredo Cornejo a Juntos por el Cambio

Suena fuerte como posible compañero de fórmula de la jefa del PRO y precandidata a presidenta Patricia Bullrich. Sin embargo, el senador nacional radical Alfredo Cornejo, en diálogo con MDZ, sostuvo que no es momento de hablar de candidaturas y explicó cómo debe ser el plan económico que le reclama a Juntos por el Cambio.

“Mi obsesión concreta es que Argentina tenga un rumbo y una orientación y hoy no la tiene. De hecho, yo recomiendo y lo he dicho ya tres veces en la mesa de Juntos por el Cambio que tenemos que acelerar un plan económico lo más concreto posible, lo más explícito posible. Que le diga a gran parte de la ciudadanía que esto es lo que haremos si estamos en el Gobierno y que luego la competencias por las candidaturas presidenciales sean para aplicar ese plan. Que ese plan le sirva a cualquiera de los candidatos de Juntos por el Cambio, sea Horacio, sea Patricia, sea Manes, sea a mi, sea a cualquiera, que sea común a todos”, explicó Cornejo a MDZ.

En ese sentido, el ex gobernador de Mendoza aseguró que “las diferencias en Juntos por el Cambio son de estilo y de construcción de poder. Unos tienen una narrativa más clara y contundente y otros más políticamente correcta”. En esa línea aseguró que: “En el fondo todos creen que todos quieren un sistema económico capitalista competitivo pero con un Estado inteligente, tener medidas inteligentes en la economías y no bobas. La mayoría cree que hay que hacer un gran cambio de orden macroeconómico que requiere esfuerzos. Después que hay algunos instrumentos que pueden diferir”.

En medio de su propuesta de plan económico para el país, Cornejo lanzó fuertes críticas al Gobierno nacional sobre el manejo de la economía. Además de sostener que es “alarmante” y que se toma “como normal” que la inflación llegará a fin de año al 100%, cargó contra la Nación. En primer lugar, le apuntó a la vicepresidenta Cristina Fernández y luego al ministro de Economía, Sergio Massa.

“Uno escucha las cosas que plantea Cristina en materia económica y todos lo que la rodean, ella añora un capitalismo de Estado, donde el poder político resuelve todo, la oferta y la demanda. Ahora ha descubierto que la Argentina no tiene moneda cuando nadie contribuyó más a que no tuviera moneda que ella, con los altos y recurrentes déficits. Recuerdo que en el período de Néstor Kirchner hubo superávits gemelos, es decir superávits fiscal y comercial. Se vendía más de lo que se exportaba y durante los 8 años de ella hubo un déficit y los de ahora de Alberto, lo mismo. Nadie contribuyó más a no tener moneda que ella”, cuestionó.

Sobre las últimas medidas del ministro de Economía, Cornejo lanzó: “Si bien Massa se maneja con pragmatismo, no se sabe hasta cuándo se va a mantener este discurso ortodoxo de altas tasas de interés que resienten la economía productiva. Por lo cual la política de Massa y del Frente de Todos es patear los problemas para adelante y llegar a las elecciones del 2023 a como dé lugar ,sin ninguna reforma estructural de fondo que nos genere un umbral de crecimiento sostenible. Al sistema financiero le han dado una papa de rendimiento que no la tiene ningún ahorrista, obviamente. Es un bono dual que se si devalúa la moneda, el Estado nacionales paga 2% más de la devaluación y si se disparan los precios a una hiperinflación, en pesos le rinden 2% más. Todo está atado al dólar. Después hay que escuchar el cinismo de la deuda en dólar y la deuda en pesos, si la deuda en pesos está atada al dólar también, directamente o indirectamente”, expresó.