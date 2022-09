Durísimas declaraciones de una dirigente peronista contra Cristina Fernández de Kirchner

En una entrevista con el programa Ciudadanos, de la señal Somos La Plata, Hilda "Chiche” Duhalde habló sobre el atentado del que fue víctima la vicepresidente y de la escalada de violencia política tras el pedido de condena a Cristina Fernández de Kirchner. También se refirió al pedido al diálogo con la oposición, al discurso del odio y a la responsabilidad del Gobierno. Y explicó, además, por qué no acompañó a su esposo a la misa en la Basílica de Luján.

Otro de los temas abordados por la exsenadora fue el ajuste y la gira de Sergio Massa en Estados Unidos. Sobre este punto, dijo que el Frente de Todos está atravesando una confusión ideológica. En cuanto a qué nota le pondría al Gobierno de Alberto Fernández, no se anduvo con vueltas y dijo que lo reprobaría. Además, confirmó que va a ser candidata a senadora nacional por el peronismo bonaerense.

La primera parte de la charla con Chiche Duhalde fue sobre el intento de magnicidio a Cristina Kirchner. Dijo que no quedan dudas de que fue un atentado: “Me parece que estamos viviendo una situación innecesaria con todo lo que rodea a la vicepresidenta desde el día de la aparición del fiscal Luciani. Desde ese día se puso en el tapete el tema y estuvimos todos a través de los medios siguiendo lo que sucedía con ella en un juicio que, a mi criterio, no va a durar menos de quince años. Por lo tanto -se preguntó- ¿estará viva para cuando esto termine? No lo sabemos. Entonces creo que esto nos ha hecho dejar de pensar en las cuestiones más importantes que tenemos que resolver”. Y agregó: “El atentado hay que ponerlo entre paréntesis. Es un hecho cierto que tendrá que investigar la Justicia. Esperemos que aquí termine”.

Sobre las expresiones lanzadas desde el Gobierno hacia los fiscales y los jueces luego del pedido de condena a la vicepresidenta, la exsenadora dijo: “Es malo, no corresponde. Nosotros no nos damos cuenta de que la división de poderes hay que respetarla. Hoy esa división de poderes no existe. En la Argentina hemos perdido la palabra respeto, además de que perdimos el control, orden y todo lo que debe existir en un país. Hemos perdido el respeto, y el presidente es justamente quien debe dar el ejemplo”.

En cuanto a la violencia política y a los mensajes de odio, desde el Gobierno responsabilizan a la oposición y a los medios de comunicación no afines al oficialismo. “Chiche” Duhalde afirmó: “Los que vivimos la violencia política de los setenta tenemos otra mirada de la situación. Esto ha sido de una gravedad inmensa. Hay que bajar un cambio de un lado y del otro, porque no sabemos cómo puede terminar. Hay que ser muy atinados en las declaraciones periodísticas. Fundamentalmente, debo reconocerlo, del lado del lado del oficialismo. Escuchar a D’Elía, a Hebe de Bonafini, a Larroque, con declaraciones muy fuertes y muy poco convenientes en un momento tan difícil del país, es muy peligroso.”

Y aclaro rápidamente que, del otro lado de la grieta, hay declaraciones que tampoco le gustan: "Pero las más violentas han venido del oficialismo. La verdad que nos conducen al pasado, a mí por lo menos me hacen pensar mucho en el pasado que no quiero volver a vivir. Hay que darse cuenta de la gravedad de esta situación”.

Sobre por qué no estuvo en la misa que se hizo en Lujan, por la paz y la concordia, acompañando a su esposo, el expresidente Duhalde, dijo que no fue porque se está recuperando de una operación de columna. Sobre la presencia del expresidente en la Basílica de Luján sostuvo: “Le pregunte a mi esposo, ¿vas a ir? Me contesto ‘Voy a ir a todos los lugares donde sea convocado por la paz’. Me pareció muy bueno que fuera. Después su presencia fue muy criticada por algunos medios”.

Por otra parte, se refirió a si la designación de Massa al frente del Palacio de Hacienda le da chances al gobierno y al peronismo en el 2023, "Chiche" Duhalde afirmó: “Este Gobierno no representa al peronismo genuino, el kirchnerismo no es peronismo. En el 2005 enfrente a Cristina porque veía que ellos eran otra cosa, no representaban lo que yo creo que es el peronismo”.

Con respecto a la gira del ministro de Economía, dijo: “Massa volvió de su gira por Estados Unidos con pequeños resultados favorables, pero la situación del país es gravísima”. Y agregó, con tono irónico, “Me imagino la gran confusión ideológica que hay dentro del Frente de Todos que están aceptando las duras medidas de Massa. Tienen un conflicto interno que tendrán que resolver. No sé qué éxito van a tener. Pero no representan a la mayoría del peronismo que no se siente identificado y lamentablemente no alza la voz para decir no somos esto”.

En cuanto a la comparación que hacen de Evita con la vicepresidenta, Chiche Duhalde fue al hueso y dijo: "En Cristina todo es un acting. Nada es auténtico. Por momentos enarbola las banderas del peronismo, por momentos las detesta. Usa las cosas, es muy inteligente, No creo en ella para nada. Evita tenía una entrega auténtica por los más necesitados. Y ese resentimiento transformado en dolor contra los sectores altos de la sociedad, que evidentemente no pudo superar, la alejó de los que más podrían haberla ayudado en la tarea del ascenso social. Creo que algunas de estas causas enfermaron su cuerpo, pero más enfermaron su alma”.

Aprovechando su pasado docente fue consultada sobre que nota le pondría al Gobierno. La respuesta no se hizo esperar y con picardía dijo: “Es muy difícil poner calificación. Viste que ahora todos pasan de grado”. Y agregó: “Si yo estuviera en la escuela no pasan de grado, tienen que repetir. No aprueban”.

Sobe su futuro político, la exsenadora afirmó que va a ser candidata a senadora nacional por el peronismo de la provincia de Buenos Aires y aclaró que “no por el kirchnerismo, por el peronismo”.

Por ultimo, se refirió a las perspectivas para el próximo gobierno, donde hizo hincapié en los problemas internos que hay en el oficialismo y en la oposición. “Es muy difícil, necesitamos de todos. Incluido el Frente de Todos -aclaró- no las cabezas. Necesitamos como el aire que respiramos que se pongan de acuerdo en seis o siete políticas de estado. Pero nadie quiere dar el primer paso, los políticos hoy no están preparados o no son las personas indicadas para llamar a una mesa de diálogo”.

Y añadió: “Existe una comisión interreligiosa, de 10 religiones, que no es solamente en Argentina, está en toda la región, pidiendo ser la que convoque y que podría ser muy interesante que los escucharan porque están dispuestos a ser los convocantes a una mesa de encuentros para buscar consensos en los temas más importantes”.