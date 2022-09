Aníbal Fernández en Nueva York: entre la agenda propia y el ataque a Cristina Kirchner

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, desplegará una agenda propia en Estados Unidos como parte de la comitiva oficial que se trasladó a ese país por la cumbre de la ONU y se reunirá mañana con fuerzas de seguridad locales y organismos de inteligencia.



El funcionario, que acompaña al presidente en su asistencia a la 77° Asamblea General de la ONU, retomará a través de diferentes reuniones con organismos y fuerzas de inteligencia y seguridad la hoja de ruta de su cartera, que había quedado pospuesta a partir del atentado que sufriera el 1° de septiembre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



Así, el ministro de Seguridad tendrá este lunes encuentros con autoridades de la Policía de Nueva York, de la Oficina Internacional de Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL, por sus siglas en inglés), del FBI y de la DEA.



"Hemos logrado abrir mucho juego en cuanto al intercambio de información. Hoy, sin intercambio de información, no existe ninguna fuerza de seguridad", destacó el funcionario en declaraciones a los medios que siguen la comitiva.



Fernández advirtió que "pensar que de por sí uno puede dominar la situación de un país es impensable, sobre todo con un narcotráfico que en América se triplicó".



Por otro lado, sobre la causa que investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta, el funcionario señaló que "el juzgado tiene todos los elementos y nosotros estamos trabajando fuertemente para asistirlo con mucha información, porque hay mucha información por procesar".



"Es mucho lo que se procesa, mucho lo que va permitiendo asimilar y trabajar sobre determinadas líneas de investigación que muestran ya gráficas completas", subrayó.



Fernández sostuvo que "lo más importante en este caso siempre es saber de dónde viene la plata", y citó un documento "muy fuerte" de Homeland Security, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que "dice puntualmente 'Follow the money', sigan la guita".



"Es mucho más fácil cuando vos conquistás dónde está la plata que sacar la sustancia. Es decir, no hay que quedar en quién vino y no decomisar la sustancia. Pero el problema más fuerte es poder sacar la plata. Nosotros creemos que es imperioso buscar la plata", dijo sobre el financiamiento de los agresores de la vicepresidenta.