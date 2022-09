La aclaración de Roberto García Moritán sobre Ofelia Fernández

El diputado de Juntos por el Cambio Roberto García Moritán habló sobre la diputada del Frente de Todos Ofelia Fernández y aclaró sus declaraciones previas sobre la joven. "Ella encontró un negocio en la política", expresó el economista en junio. El legislador opositor también profundizó sobre el costo de la política.

-Hace tiempo dijiste que “Ofelia Fernández encontró un negocio en la política”, ¿irías a tomar un café con ella?

-Sí, ¿por qué no? Quiero hacer una aclaración igual. La política encontró un negocio en la política. Usé el ejemplo de Ofelia Fernández porque me lo propuso el entrevistador. Quería hablar de la política en general que está cómoda en su banca y no tiene incentivos reales a resolver los problemas de la gente. Esto solamente porque tiene un costo para la política.

La diputada del Frente de Todos Ofelia Fernández.

-En el plano personal, ¿qué es lo que menos te gusta de la política argentina?

-La política viene demostrando la imposibilidad de resolver. Yo podría quedarme en mi banca, acompañar y sonreír. Pero banco a tratar de colaborar y solucionar los problemas. Siempre es incómodo. El costo de resolver las cosas realmente implica un costo verdadero para la política argentina.