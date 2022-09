La chicana de Mariano Recalde para desacreditar a Mauricio Macri

El Frente de Todos porteño realizó este sábado actividades en tres plazas de la ciudad de Buenos Aires en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras el intento de magnicidio que sufrió el jueves 1 de septiembre, con manifestaciones que denunciaron los discursos de odio y condenaron "la persecución" judicial a la exmandataria.



Fueron manifestaciones que se produjeron en la antesala de lo que será el inicio del alegato por parte de la defensa de la exmandataria en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, que comenzará el lunes próximo.



Como sucedió hace una semana en Parque Lezama y Parque Patricios, se realizaron este sábado manifestaciones de respaldo a la exmandataria en Plaza Boedo -Carlos Calvo y Sánchez Loria-, en la Plaza Giordano Bruno -Honorio Pueyrredón y vías del ferrocarril Sarmiento- y en la Plaza Pappo de Villa Mitre, donde tuvo lugar el epicentro de estas convocatorias.

"El (expresidente Mauricio) Macri dijo que se sentaría con la Constitución en la mano para hablar con Cristina. Pero la Constitución habla del principio de inocencia y el poder judicial y los medios de comunicación ya declararon culpable a Cristina, sin pruebas ni juicio previo", dijo el senador nacional Mariano Recalde en su exposición en la plaza ubicada en Juan B. Justo y Boyacá en el barrio de Villa Mitre.



"Estamos acá porque entendemos que hay que bancar a Cristina. El lawfare es tratar de cambiar la voluntad popular ya no con la fuerza directa y brutal sino con otros mecanismos. Nos atacan con jueces para proscribir, silenciar, encarcelar y disciplinar. Y nos confunden con los medios de comunicación para desprestigiar y generar odio", señaló Mariano Recalde.



En ese sentido, el legislador y titular del Partido Justicialista (PJ) de la Ciudad de Buenos Aires consideró que el poder real "necesita que no haya política" y que por eso anhelan con "eliminar al Estado".



"Están con una 'guerra judicial' que recrudeció con este juicio (el de la obra pública) que está llegando a su etapa final. Citaron a Cristina a Comodoro Py para meterla presa y no lo hicieron porque había un pueblo que estaba ahí. No sabemos que hubiera pasado si salía ese disparo. La vienen hostigando desde hace mucho tiempo, un ataque permanente que ella resistía con una grandeza que pocos tienen", apuntó Recalde en relación al intento de asesinato contra la expresidenta.



Para el senador, en el juicio por la obra pública en Santa Cruz los fiscales y los jueces del Tribunal Oral Federal número 2 "se pasaron de rosca y en vez de despertar el odio despertaron la indignación de un pueblo que sintió la necesidad de bancar a Cristina".