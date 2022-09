La cena donde se definió cómo jugarán los halcones del PRO en la provincia de Buenos Aires

Lo primero que les dicen los consultores políticos a sus clientes que quieren ser candidatos es que la carrera para una elección tiene que ser intensiva y cortoplacista. Algo que no estaría ocurriendo en la principal coalición opositora donde los proclamados candidatos se lanzaron a la carrera por el 2023 con el cuchillo entre los dientes, marcando y mordiente talones al mejor estilo del Cholo Simeone en la Selección argentina.

Las internas y los candidatos están a la orden del día en Juntos por el Cambio. Por un lado, vemos un radicalismo fortalecido y esperanzado con la impronta que le dio la llegada de Facundo Manes y un poco más atrás, fusteando al caballo para no quedar tan relegado, el presidente del partido, el jujeño Gerardo Morales. Quienes son los dos más firmes candidatos a presidente de las boinas blancas.

En el PRO la interna parecería dirimirse entre halcones y palomas. Es decir, entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Siempre y cuando el fundador del PRO, Mauricio Macri, no decida salir a la cancha a jugar el segundo tiempo. Una decisión que está en un 50 y 50 como cuenta en su nota el colega Beto Valdez.

Lo cierto es que la madre de las batallas se va a dar en la provincia de Buenos Aires y no solo contra el kirchnerismo sino contra el fuego de artillería amiga en la interna de Juntos por el Cambio, en especial en la interna amarilla. El radicalismo tiene en el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, a su candidato autolanzado que no cuenta con el respaldo de gran parte del partido. En cambio, en el PRO los candidatos a ocupar el sillón de Dardo Rocha son cuatro ya lanzados y tres más en las gateras esperando de atrás.

Los lanzados son: Diego “El Colo" Santilli, que cuenta con el aval y la banca del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien sueña con los dos sentados en los sillones más poderosos del país. De los otros candidatos lanzados, dos se los lleva Patricia Bullrich: Javier Iguacel -intendente de Capitán Sarmiento- que la acompaña desde el minuto cero y el recientemente incorporado al espacio, el senador provincial Joaquín De La Torre. El tercero en discordia es el diputado nacional y exministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo, lanzado de la mano de la exgobernadora María Eugenia Vidal quien todavía no definió cual va a ser su papel en las próximas elecciones.

Los que están en la gatera asomándose de a poco se ve que compraron el manual de la carrera corta. Son los intendentes Julio Garro de La Plata, Diego Valenzuela de Tres de Febrero y Néstor Grindetti de Lanús. Quienes muestran tibiamente, por ahora, sus intenciones de llegar al palacio de la calle 6.

Este martes hubo un importante encuentro en La Matanza, con los halcones encabezados por Patricia Bullrich, referentes del vidalismo, el monzoismo y el Peronismo Republicano, donde acordaron trabajar juntos en territorio bonaerense con actividades, recorridas y propuestas. La consigna de la reunión fue "consolidar Juntos por el cambio" con el lema "Más Juntos, más cambio".

El cónclave duró más de cuatro horas y se llevó a cabo en la casa del diputado nacional Alejandro Finocchiaro. Además del anfitrión y la presidenta del PRO, estuvieron presentes entre otro los legisladores nacionales Cristian Ritondo, Gerardo Milman y Sebastián García de Luca; los legisladores provinciales Juan Pablo Allan, Walter Lanaro y Matías Ranzini. Y también fue de la partida el intendente de Pinamar, Martín Yeza.

MDZ habló con tres de los asistentes a la cena. En realidad, a la picada ofrecida por el anfitrión, quien se llevó todas las cargadas de los presentes porque no hubo asado, en especial los de estirpe peronista. Cuentan que la parrilla de Finocchiaro esta tan limpia que se parece a las de las revistas de decoraciones. Es más, uno de los asistentes al despedirse dijo en voz alta que esperaba encontrar una parrilla abierta e invitó a un par a que lo sigan. Parece ser, y se lo hicieron saber al dueño de casa, que se quedaron con las ganas del asado

Volviendo a lo que fue el encuentro del martes, los halcones que respaldan la candidatura nacional de Patricia Bullrich dejaron bien en claro que “los precandidatos a gobernador son Iguacel y De La Torre y que de ahí va a salir quien compita por el espacio”; eso sí, aclararon que la cena fue amena, no hubo pase de facturas. Que se trató de un acercamiento y una decisión de trabajar juntos el territorio.

Uno de los comensales le dijo a MDZ : “Si más adelante Ritondo decide jugar con Patricia, se verá. Hoy eso no está” y agregó: “El tema María Eugenia es un inconveniente para Ritondo. Porque él tiene que esperar qué va a hacer María Eugenia; si decide jugar la va a tener que acompañar y todo hace indicar que no va a jugar”

Asimismo, afirmó: “Esta más que claro que las bases de Ritondo quieren jugar con Patricia. Se sienten mucho más cómodos con Patricia que con Horacio”.

En ese sentido, otro de los asistentes a la cena, sobre este tema contó: “Creo que el camino final es el de la unidad entre ambos espacios, es algo inevitable. Más teniendo en cuenta que del otro lado está todo totalmente definido con Santilli. Ahí no hay ningún margen de que Larreta lleve dos candidatos a gobernador, esto quedó demostrado el lunes cuando la gente de Horacio llamó a los que responden a Ritondo para decirles que tenían que jugar con el Colo o nada”

“Cristian siempre tuvo clara su relación con María Eugenia, es muy respetuoso de su vínculo y de su lealtad hacia ella, pero siempre coqueteaba con Horacio. Ahora después de lo del lunes el coqueteo con Horacio se terminó. Ante ese marco, más allá de la afinidad que tenían, el camino natural que le queda a Ritondo es trabajar con Patricia”, afirmó el legislador nacional.

Por otra parte, sobre la llegada del exintendente de San Miguel al espacio, un compañero de bancada en el Senado bonaerense dijo a MDZ: “Para nosotros que se haya sumado Joaquín es una gran incorporación que le da otro músculo al espacio. En la carrera largó solo Iguacel, ahora con el arribo de Joaquín veremos quién llega al final de la carrera. Hoy están corriendo los dos, después veremos, pueden ser uno candidato a gobernador y el otro a vice. Vaya uno a saber”.

En tanto el legislador provincial no descartó una fórmula de unidad con el radicalismo para la provincia de Buenos Aires, donde afirmó que ya se está sondeando el terreno y agregó: “Es posible que haya un acuerdo, no lo descarto para nada. Los radicales tienen jugadores para sumar en la fórmula“.

Por su parte, el diputado nacional también hizo referencia a fórmulas cruzadas con el radicalismo tanto en Nación como en la provincia de Buenos Aires. Afirmó: “En provincia tenemos la decisión de trabajar en serio conjuntamente con el radicalismo. No de ponerlo en un lugar testimonial, sino de ponerlo en un lugar de relevancia; armando listas en conjunto y gabinetes en conjunto. El radicalismo tiene y va a tener el protagonismo que no se le dio en el armado de Cambiemos en el 2015. Hoy en día no pensamos en este armado sin el radicalismo”.

Luego agregó: “En el radicalismo bonaerense el acuerdo es con Maxi (Abad) y él definirá quien será el o la compañera de fórmula”.

En cuanto a los nombres que suenan del centenario partido para acompañar una eventual fórmula con los halcones del PRO son Maximiliano Abad -titular del radicalismo bonaerense- , el diputado nacional porteño Martin Tetaz y la diputada provincial Alejandra Lorden. Siendo esta última la que suena con más fuerza, por su militancia en el radicalismo y su actividad legislativa.

En cuanto a la postura del fundador del PRO, Mauricio Macri, ambos legisladores coincidieron en su respuesta: “Hoy en día los únicos jugadores a nivel nacional del PRO son Patricia y el pelado (Larreta). Sobre Mauricio tenemos una opinión generalizada, los que ocupamos este espacio, de que no va jugar”. Y añadieron: “Seguramente va a ser un gran elector, que va a ser decisivo en las grandes decisiones de lo que viene. Es y va a ser un personaje muy influyente. Pero no lo vemos jugando dentro de la cancha”.