Victoria Tolosa Paz se sube a la ola del kirchnerismo y cruzó a la prensa

La disculpa pública del periodista Antonio Laje por haber calificado a Cristina Fernández de Kirchner, Oscar Parrilli y Carlos Zannini de "montoneros" no fue suficiente para Victoria Tolosa Paz. La diputada kirchnerista salió al cruce del comunicador de A24 y le reclamó que se disculpe también con ella.

"En su evidente defensa a Patricia Bullrich no dudó en decir que yo no sé nada de historia o que fui “capciosa” o “malintencionada”, y esa actitud no hace más que abonar a la "bullrrichización" de la política, donde las ideas no se debaten, solo se ataca al que piensa distinto", fue el dardo que Victoria Tolosa Paz le dedicó a Antonio Laje desde su cuente de Twitter.

Con respecto a los dichos sobre mis declaraciones, en una entrevista radial, por parte del periodista Antonio Laje en el programa "Buenos días América" que se emite por @A24COM, necesito dejar en claro algunas cuestiones que no deben ser pasadas por alto en este contexto:

uD83DuDD3D — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) September 15, 2022

"En primer lugar yo sólo hice referencia a las palabras del diputado de la CC, Juan Manuel López, quien dijo que Patricia Bullrich “Es de una generación donde la violencia era una opción”, cuando le preguntaron sobre la actitud de no repudiar el atentado sufrido por Cristina", explicó Tolosa Paz.

"Por otra parte también comentar que en ningún momento mencioné a Patricia Bullrich, ni a nadie, como pertenecientes a Montoneros, eso lo dijo usted y hoy tuvo que pedir disculpas por haber faltado a la verdad", añadió la diputada. Y continuó: "En su evidente defensa a Patricia Bullrich no dudó en decir que yo no sé nada de historia o que fui “capciosa” o “malintencionada”, y esa actitud no hace más que abonar a la "bullrrichización" de la política, donde las ideas no se debaten, solo se ataca al que piensa distinto."

Por último, Victoria Tolosa Paz dijo que "me hubiera gustado que me incluya en las disculpas que hoy ofreció en su programa, porque fui agredida y ya no hay más lugar para la violencia, menos en los medios de comunicación. Espero recapacite y comprenda la responsabilidad que le compete como comunicador."