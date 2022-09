Las duras declaraciones de Roberto García Moritán sobre Cristina Fernández de Kirchner

El diputado de Juntos por el Cambio, Roberto García Moritán, opinó sobre la situación actual de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El economista, además, catalogó el Gobierno del presidente Alberto Fernández como el "peor de la historia".

-Te voy a decir un nombre y me tenes que decir lo primero que se te venga a la cabeza. Cristina Fernández de Kirchner.

-La madre de todos los problemas de toda la Argentina.



-¿Qué análisis haces sobre la escena del atentado hacia Cristina? ¿Creés que está en peligro la democracia?

-La Justicia tiene las herramientas suficientes como para determinar qué fue lo que pasó. Lo que quedó clarísimo es que no es un intento de homicidio político. Espero que se resuelva cuanto antes. Nos merecemos saber la verdad.



-¿Te parece que Cristina Kirchner se lanza hacia su tercer mandato presidencial o ya tiene el ciclo cumplido?

-De todo hacen un gran circo político, todo tratan de capitalizarlo políticamente. Eso es una de las cosas de la política que más me incomoda. En cualquier circunstancia, nunca resuelven los problemas de la gente. Todos estamos discutiendo algo que no resuelve nada. Nadie habla de la inflación, de la inseguridad, del hambre, del narcotráfico. De las cuestiones que nos hacen mucho mal.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

-El día de la defensa de Kirchner dijiste: “Manotazo de ahogado en YouTube de quien no pudo probar su inocencia en la Justicia”. ¿Consideras que Cristina va a terminar tras las rejas?

-Es muy difícil porque está por cumplir 70 años. Hoy por hoy la cuestión central está en si ella va a poder seguir vinculada a cargos públicos. Esa es la gran discusión. Y creo que les incomoda tanto eso que han llevado las consecuencias y la discusión a la calle. Hasta hemos del Senado algunas amenazas. Habla de la debilidad de su modelo.



-Respecto al tema del juicio de Cristina, el presidente Alberto Fernández en 2015 decía: “Nadie duda de que Nisman no se ha suicidado. La primera que no cree que se ha suicidado es CFK”. Hace unas semanas, Fernández decía esto:“ Nisman se suicidó y espero que Luciani no haga lo mismo”. ¿Qué sensaciones te deja esta frase?

-Es Alberto Fernández. No hay nada importante para tomar en serio. Veo imposible una reelección de Alberto. Es el peor Gobierno de la historia.