La tajante respuesta de Roberto García Moritán a Javier Milei

El diputado de Juntos por el Cambio, Roberto García Moritán, le respondió al diputado de Libertad Avanza, Javier Milei, por la acusación de que los integrantes de Republicanos Unidos eran unos 'falsos liberales'. Además, el economista reveló si trataría de que el ícono del liberalismo argentino integrara la coalición opositora.

El legislador porteño profundizó también sobre el proyecto de ley respecto a la demolición del ministerio de Desarrollo Social, ubicado en la 9 de Julio, y la regulación de los piquetes.

-El mes pasado, debido a la cuestión del acarreo tratada en la Legislatura, Javier Milei expresó que los diputados de Republicanos Unidos eran unos falsos liberales. ¿Qué le responderías?

-Esa sesión quedó sin sentido, ya había dado los motivos por los cuales el Gobierno de la Ciudad había pedido esa sesión especial. Fue la mitad del bloque de Milei, ni siquiera fueron todos. No tenía ningún sentido, era más un show político que otra cosa. Nosotros no acompañamos shows. Lo venimos definiendo como política de Republicanos Unidos: todo lo que nos parece una especie de juego interno, una mímica de que nos importa cambiar algo, no lo compartimos.

El diputado de Libertad Avanza Javier Milei.

-¿No tratarías de llevar a Milei para Juntos por el Cambio?

-Tenemos un gran problema que es la madre de todas las batallas: ganarle al kirchnerismo. Quiero ganarle. Si nos juntamos todos va a ser mucho mejor. Juntos es mejor. Aunque me gusta la idea del cambio.



-Por otro lado, presentaste un proyecto de ley para demoler el edificio del ministerio de Desarrollo social y tuviste varios cruces con personas como Malena Pichot, Gabriel Solano y Moria Casán, entre otros. ¿Cómo llegaste a pensar en demolerlo?

-Lo que me dijo Malena Pichot habla mucho más de ella que de mí. Le ofende mi proyecto porque en el edificio está la estructura de Eva. Se puede relocalizar. Lo único que me interesa es cómo hacer para mejorarle la vida al ciudadano. Ese edificio es el monumento a la corrupción. Es el lugar donde van a manifestarse todos los piquetes. A los porteños les hace mal. Genera congestión y problemas de tránsito.



-¿De qué forma crees que hay que regular los piquetes?

-Una buena idea es relocalizar el ministerio de Desarrollo Social. Tiene que estar donde está el mayor conflicto social, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Ahí tendría mucho sentido que estuviera. La matanza estuvimos analizando. Los trabajadores de Desarrollo Social necesitan estar con la gente, no lejos.