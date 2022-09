Horacio Rodríguez Larreta le pone paños fríos a la interna de Juntos por el Cambio

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que en la Argentina "es tiempo de escuchar" y "no de hablar de candidaturas", durante una recorrida por la localidad bonaerense de Luján junto al diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Diego Santilli.



“Es tiempo de escuchar. En Juntos por el Cambio estamos unidos y trabajando para cambiar Luján, la provincia y el país. No es tiempo de hablar de candidaturas, queremos resolverles los problemas a los argentinos”, afirmó Rodríguez Larreta en declaraciones a la prensa.



Al ser consultado sobre el tema de la seguridad en la provincia, el jefe de Gobierno consideró que “por desgracia, la inseguridad aparece en todos los municipios cercanos a la capital, donde la gente tiene miedo de salir a la calle”.



En este sentido, Santilli consideró que en el territorio bonaerense y en Argentina “hay dos preocupaciones que son la inflación y la falta de trabajo".



"El otro gran problema es la inseguridad, que se sufre mucho más en los 25 municipios más cercanos al conurbano que en el interior. La inseguridad se aborda con decisión política como hizo Horacio (Rodríguez Larreta) y con un valor central que no se negocia: defender a los ciudadanos y a las víctimas, y detener a los delincuentes", apuntó el exvicejefe de Gobierno porteño.



Ante una pregunta de cómo se resuelve el descreimiento de los argentinos respecto de la clase política, Rodríguez Larreta evaluó que "no somos todos iguales" y comparó "la situación del conurbano bonaerense, donde en los últimos 30 años hubo un deterioro enorme; y lo que sucedió en la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentra en una transformación positiva que todos reconocen”.



“Esa misma vocación de trabajo y transformación la queremos llevar adelante en el resto del país”, subrayó.