Gerardo Morales suma a un mediático en su campaña bonaerense

El presidente del Comité Nacional del radicalismo y lanzado pretendiente a la presidencia de la Nación, Gerardo Morales, se fotografió e incorporó como uno de sus referentes locales al abogado mediático Mauricio D'Alessandro, propuesto por Gustavo Posse para ser candidato a intendente en General San Martín, distrito del noroeste del Gran Buenos Aires pegado a la Ciudad de Buenos Aires, donde vive el mediático letrado, exconcejal por Tandil del Frente Renovador.

En su nueva presencia en el conurbano bonaerense Morales no opinó sobre las posturas de sus legisladores afines acompañaron el proyecto nacional impositivo que nuevamente fija aumentos impositivos que benefician las recaudaciones de las provincias, en hizo un claro desmarque de las posturas que Juntos por el Cambio había anunciado y los equipos técnicos dicen que pretenden, tendientes a una baja de la presión tributaria.

Sin embargo, fue enfático a la hora de analizar la estrategia electoral que pretende utilizar el oficialismo para debilitar las posibilidades opositoras. “El kirchnerismo sabe que le llegó la hora, está dando manotazos de ahogado y es por eso que quiere suspender las PASO".

En su recorrida, que terminó con una charla en el Colegio de Abogados de General San Martín donde tiene injerencia directa el diputado provincial possista Walter Carusso, Morales también participó de una extensa reunión con jóvenes radicales, al igual que lo había hecho la semana pasada en Caseros. Y estuvo siempre rodeado por Posse y D'Alessandro, a quien el radicalismo pretende transformar como su candidato ante la ausencia, dicen, de candidatos potentes que representen al centenario partido y a Juntos en Cambio en general.

La presencia del intendente de San Isidro no fue casual. Posse ganó la primera sección electoral en la última contienda interna de 2020, donde Maxi Abad terminó imponiéndose en el resto de la provincia. Luego de varios meses de discusiones y polémicas por el resultado final, y tras las dudas sobre su comportamiento interno, el jefe comunal sanisidrense terminó participando de la campaña radical pero en su distrito fue candidato del PRO, donde a su vez el concejal que responde a esa fuerza, Ramón Lanús, terminó apoyando a Facundo Manes.

Si bien San Martín fue una de las localidades observadas en aquella interna, al igual que Moreno y Bolívar, entre otras donde se dieron llamativas diferencias en favor o en contra de las dos listas, para Morales es imprescindible tener a "todos los radicales adentro", mirada que también comparte con Manes.

Llamativamente, el presidente del partido, Maxi Abad, llegaba a Tres de Febrero a la misma hora que Morales terminaba su discurso en el Colegio de Abogados de General San Martín. Si bien la distancia entre uno y otro no era más de tres kilómetros, nadie participó del encuentro del otro.

"No busques discusiones ni diferencias donde no las hay. Ambos están trabajando bien y no hay diferencias", dicen de ambos lados. Quizás la razón que Abad no haya estado con Morales son las diferencias que tiene con Carusso, diputado provincial que aún no unificó el bloque con el del radicalismo bonaerense.