Revelan un estremecedor diálogo entre Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte días antes del ataque a Cristina Fernández de Kirchner

Este jueves, la jueza federal María Eugenia Capuchetti dictó el procesamiento, con prisión preventiva a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por haber intentado asesinar a Cristina Fernández de Kirchner el pasado 1 de septiembre cuando la vicepresidenta volvía a su casa en el barrio porteño de Recoleta. La jueza los sindicó como "coautores" del delito "tentativa de homicidio calificado".

En la resolución de la Justicia, además, se conocieron charlas que mantuvo Brenda Uliarte con Fernando Sabag Montiel días antes de llevar adelante el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner.

El 23 de agosto de este año Fernando André Sabag Montiel y Brenda Elizabeth Uliarte mantuvieron una conversación en la que él le dijo a ella: “Otra cosa, me contestó el tipo del alquiler de Recoleta para el sábado tenemos que verlo y dice que no tiene... Eh... No sé, tiene que coordinar varias entrevistas y que le dejen una seña viste que se yo, asique le dije que íbamos a tener plata para dejarle una seña”.

A lo que Uliarte le contesta: “¿No te gusta el depto.?”, por lo que Sabag Montiel responde “no me gusta el depto, el pelo si. Cristina y la gente está reunida en Recoleta. Para pegarle un corchazo”.

Brenda Uliarte con la pistola Bersa calibre .32.

Seguidamente, Uliarte responde mediante el envío de un audio en el cual dice “No amor, laburamos esta semana y el sábado vamos y le dejamos una seña, ya fue...Alto depto ese de Recoleta amore, si vieras donde vive Cristina entendes, Cristina vive en Recoleta, estamos re cerca de la mina. La podemos hacer pija, eh...Si, hay que ir y pegarle un corchazo ¿Sabes que hace falta? Un francotirador, viste que la mina se pone en el balcón, hace falta ahí y pimba, un tiro en la cabeza, hacerla mierda...”.

En otra conversación con un contacto identificado como Nacho, la imputada le refirió que “para limpiar Argentina hace falta que corra sangre... de poder se puede hay que encontrar la manera... no necesito pagarlo yo puedo serlo... se usar un fierro, no soy francotiradora, pero algo es algo... hay que encontrar un hueco ser estratega”.