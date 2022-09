Patricia Bullrich llenó de guiños a Alfredo Cornejo pero evitó anunciar una fórmula

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, llegó este jueves a Mendoza con el objetivo de apuntalar su precandidatura presidencial y fortalecer su vínculo con la dirigencia local de Juntos por el Cambio. La exministra de Seguridad compartió una actividad con el senador nacional radical Alfredo Cornejo, a quien llenó de guiños pero evitó anunciar que tienen la intención de compartir fórmula pensando en las elecciones de 2023.

Los dos referentes de la coalición opositora recorrieron este mediodía el Mercado Cooperativo de Guaymallén y durante esta actividad Bullrich habló de sus aspiraciones electorales y el proyecto que debe tener Juntos por el Cambio para el año que viene. Asimismo, elogió la gestión de Cambia Mendoza y particularmente la figura de Cornejo.

Respecto de la actual gestión provincial, la titular del PRO sostuvo que “es un gobierno que nos representa, que ha venido generando muchas transformaciones en la educación, en la seguridad, en la economía y en el bienestar de los mendocinos, tanto cuando Alfredo fue gobernador como con el actual gobernador Suarez”. “Para nosotros es un orgullo que una provincia que representa Juntos por el Cambio se anime a hacer los cambios que se necesitan”, resaltó.

Por otro lado, sobre la posibilidad de integrar una fórmula presidencial opositora junto al senador radical, destacó que “nosotros estamos coincidiendo en planes e ideas y en lago que nos parece muy importante para la Argentina que es con qué carácter y con qué decisión vamos a hacer los cambios que la Argentina necesita. Quizás ese talón de Aquiles que tuvimos, creo que hemos demostrado esa potencia y fuerza para poder cambiar en las gestiones que nos ha tocado y eso es lo que nos lleva a una convergencia política. Los cargos los hablaremos más adelante”.

En este sentido, Bullrich hizo hincapié en que “creo que no es momento de hablar de fórmulas. Yo creo que el modelo Mendoza tiene que estar como un modelo insignia en un Gobierno nacional. Después veremos, pero nuestro gobierno tiene que ser un gobierno muy federal”.

Respecto de sus aspiraciones, advirtió que la actualidad la encuentra en el armado de una precandidatura presidencial pero remarcó que es fundamental que los dirigentes se aboquen a sus funciones actuales.

En tanto, evitó señalar diferencias respecto al principal contrincante que tiene en la interna del PRO, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “No me parece que sea un momento para hablar de diferencias. Creo que la Argentina necesita un carácter, una valentía, una fuerza, una capacidad de tomar decisiones y no dar marcha atrás y uno tiene que hablar de lo positivo que podemos tener. Creo que eso es una característica que Alfredo ha demostrado no solamente siendo gobernador sino siendo diputado o senador. No quiero hablar de diferencias, no es bueno hablar de diferencias para nosotros. Así que la gente elegirá”, expresó.

Por su parte, acerca de la propuesta opositora para el 2023, la presidenta del PRO sostuvo que “queremos sacar esta idea de que la Argentina no se puede gobernar y no se puede cambiar. Creemos que con orden y con una economía consistente, que termine con el déficit, que baje impuestos y que le ponga a la producción una mirada muy concreta para lograr competitividad y bajar costos”.

“Los tres temas más importantes a los que uno se tiene que dedicar son una Argentina productiva y competitiva; una Argentina segura; y una Argentina que le dé de nuevo a la educación ese rol de transformación”, subrayó.

Respaldo a la continuidad de las PASO

Por otra parte, Bullrich criticó que algunas provincias hayan avanzado en la eliminación de las PASO y que el Gobierno nacional lo haya considerado para el proceso electoral del año que viene.

“Toda la teoría democrática en el mundo dice que las reglas electorales siempre tienen que ser cambiadas por los partidos mayoritarios en conjunto”, sostuvo la ex minsitra de Seguridad de la Nación.

En esta línea, remarcó que “estamos viendo un proceso muy regresivo, muy negativo y muy reaccionario que es acomodar las reglas de juego a lo que le conviene a los gobiernos locales. Nos pasó en San Juan con esta terrible Ley de Lemas, pasó en Salta y muchas provincias están anulando las PASO y circula que van a anular las PASO nacionales”.