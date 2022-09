El irónico mote que le puso Patricia Bullrich al ministro Sergio Massa

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, llegó este jueves a Mendoza para fortalecer sus aspiraciones presidenciales pensando en el 2023 y consolidar el bullrichismo en la provincia. Durante su estadía la exfuncionaria del gobierno de Cambiemos cuestionó las medidas tomadas por el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y le puso el mote de “palita” por ir “tirando los problemas para adelante”.

Al ser consultada acerca de su visión sobre la gestión de Massa, la exministra de Seguridad sostuvo que “es como una palita. Massita palita. Es una palita que va tirando los problemas para adelante”.

“Sin dudas que calmó un poco, pero un país que cambia las retenciones por 20 días, que eso significa emisión, que tenemos el 7% de inflación. Dice que va a trabajar sobre la incompatibildiad de los planes sociales y a la semana va para atrás”, expresó la dirigente opositora.

Respecto de la situación macroeconómica que está atravesando el país, sostuvo que “estamos un poco más calmos. Hemos logrado reunir algo de divisas con este tema de los 20 días, pero Argentina necesita cambios estructurales. Porque si no lo que hacen es lo de siempre, tirar los problemas para el gobierno que viene”.

También evaluó los 1000 días de gobierno del Frente de Todos y afirmó que “estamos realmente muy preocupados con lo que han sido”. “Una economía degradada, una clase media muy golpeada, los trabajadores perdiendo valor adquisitivo de su salario, empresas que no pueden importar y no pueden trabajar. Nosotros no estamos contentos”, indicó.

“Queremos una república, un país productivo, que haya menos impuestos y más trabajo, menos planes sociales. La verdad que no me di cuenta que alguien gobernó mil días, no parece”, lanzó Bullrich.