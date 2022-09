El Ejército desafectó al soldado que tenía en la mira a Alberto Fernández y a Máximo Kirchner

El Ejército Argentino informó hoy que desafectó al soldado voluntario que a fines de agosto había participado de una reunión virtual de la organización Revolución Federal en las que se profirieron amenazas e incitaciones a cometer delitos contra funcionarios públicos. En concreto, se dio a conocer que tenían en mente realizar un ataque al diputado Máximo Kirchner y al presidente Alberto Fernández.

Después de la denuncia de ayer de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) ante el juzgado federal 5 de María Eugenia Capuchetti, y en la que el organismo aportó material sobre manifestaciones realizadas en Twitter por miembros de Revolución Federal, el Ejército, a través del comandante de la Brigada Mecanizada XI, presentó la denuncia correspondiente ante la Secretaría Penal del Juzgado Federal de Río Gallegos.

El soldado voluntario, identificado como Franco Ezequiel Castelli, de 26 años y con domicilio en Santa Cruz, había participado de ese foro.

"Encima el viejo hijo de pu** viaja en helicóptero, porque si viaja en auto, te juro que me planto en cualquier lado. Que me pise, pero se lo abollo todo, se lo cago tanto a patadas, se lo prendo fuego. Viaja en helicóptero y yo una bazooka no tengo. Lamentablemente a Alberto (Fernández) hoy no me lo voy a cruzar en la calle, me lo voy a cruzar en algunos años y voy a hacer Patria", dijo Castelli en un audio obtenido por la AFI.

La institución castrense indicó en un comunicado que "se inició una instrucción disciplinaria en el marco de los establecido en el Código de Discplina de las Fuerzas Armadas, que culminó con la imposición de una sanción disciplinaria acorde a la falta gravísima cometida".

El Ejército consignó de esa manera que "a partir de hoy, Franco Ezequiel Castelli se haya fuera de la institución, estando sujeto a lo que disponga el Juzgado interviniente, con el cual la Fuerza colabora en lo que sea requerido".

Castelli había participado de una transmisión en vivo en Twitter realizada el 26 de agosto de 2022 por Revolución Federal, convocada bajo el título "¿Hay que pudrirla?" y de la que también formó parte Jonathan Ezequiel Morel, otro integrantes de esa organización.

Foto: Twitter Ejército Argentino.

De acuerdo a otra de las desgrabaciones que la AFI adjuntó como material de prueba, Morel y Castelli mantuvieron el siguiente diálogo:

- Morel: "¿Pasás todos los días por la casa de Máximo?" (en referencia a Máximo Kirchner)

- Castelli: "Sí, soy de Santa Cruz, de acá".

- Morel: "Uhh, ¿cómo no lo mataste, boludo?"

Los dos integrantes de la organización antikirchnerista que organizó intervenciones violentas contra el oficialismo y que instaló guillotinas y horcas en las manifestaciones de la oposición intercambiaron también insultos y amenazas contra el presidente Alberto Fernández.