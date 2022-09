Martín Tetaz le ofreció una App al Estado bonaerense y le saltaron a la yugular

Martin Tetaz, Diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, pidió una audiencia al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con la intención de regalarle una aplicación para ser utilizada por todos los bonaerenses en sus teléfonos móviles. La App diseñada por desarrolladores contratados por el legislador tiene como función facilitar la entrega de turnos y la elección de profesionales médicos en los hospitales públicos de la provincia.

Se ve que la idea del economista no le cayó muy bien a su colega parlamentario y exministro de salud bonaerense Daniel Gollan, quien le contesto por Twitter: “Usted es diputado por CABA, debería ofrecerle la App a Larreta para los hospitales de la ciudad más rica del país", señalándole que por ese tema la provincia firmó un convenio con la Fundación Sadosky. Para cerrar con un: “Estimado, no hace falta hablar de todo, máxime cuando no se sabe".

MDZ habló con Martín Tetaz para saber si algún integrante del equipo de Kicillof se había comunicado con él para interiorizarse sobre el ofrecimiento. Por otra parte, hablamos con el economista sobre el resultado de la gira de Massa por los Estados Unidos.

Sobre el pedido de audiencia al gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo: “Lamentablemente no me llamo Kicillof. Solo mandó como emisario a Daniel Gollan a decir, por Twitter, que habían firmado un convenio con la Fundación Sadosky para la implementación de una suerte de atención virtual en los hospitales públicos”. y agregó: “Eso está en una primera etapa donde ni siquiera tienen los turnos. Es una vergüenza porque hace tres años que vienen gestionando la provincia y la gente tiene que hacer cola desde las 12 de la noche. Es literal, no estoy exagerando. Eso pasa en un hospital público para que recién a las 8 de la mañana le den un turno de acá a un mes. Si es que tienen suerte”.

Tetaz sostuvo que “esto se puede cambiar y resolver muy fácilmente con un celular". "Fíjate que lo hicieron cuando apremió la situación con los turnos de la vacuna durante la pandemia. Tranquilamente se puede hacer esto también”, consideró.

En cuanto a si hay algún negocio detrás de la firma del convenio con la Fundación Sadovsky, afirmó: “No tengo idea. No conozco esa fundación, no sé cómo trabajan. Lo que yo quiero, y lo digo honestamente, es que le resuelvan el problema a la gente. Si ellos desarrollan una aplicación como la que nosotros desarrollamos, no tomando la nuestra, haciendo una propia, y se resuelve el problema en el corto plazo, yo estoy contento”.

Sobre el funcionamiento de la App, dijo que es parecida a la que se utiliza en los nosocomios privados, y añadió: “El ciudadano puede buscar el hospital más cercano a la zona donde se vive, que es lo que mucha gente hace. Y también puede buscar el turno directamente por especialidad médica o por especialista. Le damos las dos alternativas de búsqueda de turnos al usuario. Además, informa cuáles son los turnos que están disponibles. El usuario puede elegir el que más le conviene, lo agenda y la aplicación le avisa 24 horas antes para recordar el turno. Es un mecanismo similar al que tienen todos los hospitales privados del país. Nadie va a un hospital privado a sacar un turno veinticuatro horas antes. ¿Por qué razón hay que hacerlo en un público?”, se preguntó el economista.

“La verdad es que es un desastre la gestión de Salud en la provincia de Buenos Aires. Al principio ponían la excusa de que el covid dominaba todo. Ya está, es tiempo de que empiecen a gestionar como corresponde. No es tan difícil. Si yo fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires le diría a parte de mi equipo: ‘A mí no me expliquen cómo, ni cuándo, ni cómo la van a hacer, pero yo quiero que tengan una aplicación para pedir turnos por celular. Tráiganla terminada cuando la tengan’. Eso lo podrían haber hecho”.

Tetaz contó cuánto tiempo le demandó a los desarrolladores contratados por él para desarrollar la aplicación: “Tardaron 15 días en hacerla. No puede ser que la provincia, con muchos más recursos que con los que cuento yo, tarden tres años y todavía no la tengan. Y me contestan después de que yo les ofrezco el programa armado de buena voluntad, que firmaron un convenio para hacerlo".

"Todos sabemos cómo es la burocracia del Estado y más como son estas cosas. La única verdad es que esta noche vas a ver gente haciendo cola en la puerta de los hospitales públicos, sentados en una reposera y tapados con una frazada, para ver si mañana tienen la suerte de conseguir un turno”, sentenció.

Sobre la gira de Massa

Respecto de la visita de Sergio Massa a Estados Unidos, el economista dijo: “Me parece bien que haya ido a asegurarse que se destrabe la aprobación del Fondo Monetario, algo que estaba medio cantado que iba hacer así. No se cuál fue la agenda de Massa y si efectivamente consiguió fondos o es algo que ya tenían los organismos previsto para nuestro país”.

Y agregó: “De todas maneras, no me parece que sea mala una gestión en el primer mundo. Esto demuestra que están preocupados y ocupados por construir puentes con inversores, con organismos internacionales y con sectores que puedan financiar a la Argentina”.

Sobre lo que opina el kirchnerismo de paladar negro, afirmó: ”Choca un poco con el discurso que tuvieron durante la campaña y los tres primeros años de Gobierno, que era un discurso en contra de los Estados Unidos y en contra de tomar deuda en dólares. Se ve que primó el pragmatismo y están avanzando en ese camino. El zapatito apretó demasiado cuando se disparó el dólar a 350 y esa situación hizo que los de paladar negro cambien su criterio”.