La encuesta que refleja apatía por la política e inquieta al Gobierno

Un estudio de opinión pública hecho por Consultores Asociados (dirigida por Stella Toledo y Alberto Isuani) arrojó que existe una fuerte apatía de la ciudadanía mendocina sobre la política y un marcado rechazo hacia la clase dirigente. Además, la disconformidad con todos los oficialismos es marcada: en el caso de la gestión de Rodolfo Suarez, un 37% está poco conforme y un 47% nada conforme. La encuesta se hizo durante agosto sobre 762 casos (95% de confiabilidad y +/- 4% de margen de error) en las áreas urbanas de los departamentos de Mendoza (Capital, Guaymallén, Luján de Cuyo, Godoy Cruz, Maipú, San Rafael, Tunuyán y San Martín).

“En primer lugar, notamos un rechazo muy marcado hacia la política. La gente no quiere opinar. En el caso de los políticos, en mayor medida hacia los dirigentes nacionales, siendo también llamativa la baja en las imágenes y aceptación de las gestiones a nivel provincial. No existe distinción entre dirigentes nacionales, provinciales y/o departamentales como es el caso de los intendentes, los que en su mayoría han sufrido caída en su aceptación, algo que antes no sucedía. Los jefes comunales, en general, no quedaban salpicados de estos rechazos. Se puede inferir que cada vez se le exige más respuestas a la clase política y hay mayor escepticismo a valorar sus acciones”, explicó Toledo en diálogo con MDZ.

En ese sentido, sobre la conformidad con el Gobierno de Suarez, el 47% se mostró nada conforme; el 37% poco conforme; 11% conforme; 1% conforme; 4%no sabe/no contesta. También se consultó sobre la sensación personal respecto a la gestión del Ejecutivo provincial y el resultado fue: un 12% está esperanzado, un 22% desesperanzado; un 24% resignado y un 32% enojado.

De acuerdo al estudio, 8 de cada 10 encuestados se describe desesperanzado, resignado y enojado con la gestión en Mendoza.

Con el Gobierno nacional, la percepción es peor. Hay un 54% nada conforme; 29% poco conforme; un 9 % conforme; un 3% muy conforme y 5% no sabe o no contesta.

“La gente siente que la política no le responde sus problemas. Puede ver que a nivel macroeconómico hay una mejora, pero si el sueldo no le alcanza para llegar a fin de mes, eso no le interesa”, agregó Toledo.

Como parte de las conclusiones del informe, la consultora expresó que se observa un fuerte descreimiento y desesperanza de que la política pueda retomar el rumbo de crecimiento y que represente los intereses de la ciudadanía.

Además, hay una escasa sensación de representación de la clase dirigente. “Lo observamos en varios momentos de la encuesta, sobre todo en la consulta del grado de acuerdo a determinadas frases, donde sienten que existe una gran obligación de participar en los actos eleccionarios, especialmente en los estratos socioeconómicos y educativos más bajos. El 70% de la gente nos dijo que iba a votar por obligación”, subrayó la especialista.