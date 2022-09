Javier Milei reveló cómo llevará la inflación a cero

El diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei, llevó a cabo ayer la presentación de su plan económico "El fin de la inflación" en el teatro Broadway. El miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, Alberto Benegas Lynch, abrió el acto y luego le siguieron el exministro de Economía Domingo Cavallo, el expresidente del BCRA Federico Sturzenegger y los economistas Diana Mondino y Héctor Rubini.

Benegas Lynch realizó la apertura del módulo uno encabezando el tema del funcionamiento económico de un país sin banco central. El economista habló de la importancia de la libertad económica y de la relevancia que tiene que la sociedad tenga la decisión sobre la moneda que corre por sus bolsillos.

"Hay una diferencia muy grande entre el lenguaje académico y el lenguaje político. En el lenguaje político se hace lo que se puede. En el lenguaje académico, en cuanto a esto que decimos de la banca central, es muy importante pechar para correr el eje del debate a los efectos de que el político se exprese de una manera distinta de la habitual. Y también para que pueda encarar puntos distintos que han sido abiertos en el terreno educativo", declaró Benegas Lynch.

El economista Alberto Benegas Lynch.

Cavallo continuó el debate exponiendo sobre la estabilización económica con un banco central. El autor del plan de convertibilidad habló de tres escenarios posibles: una convivencia entre el dólar y el peso, una dolarización total y una economía con el peso como única moneda. "No se puede pensar en una reforma monetaria cuando se parte de un mercado cambiario totalmente intervenido. No sólo con controles de cambio de las transacciones comerciales, sino también de otros tipos de transacciones. En Argentina hoy no hay un mercado libre que permita la entrada de capitales del exterior", destacó el exministro.

Sturzenegger luego expandió la temática de la inflación. El expresidente del BCRA desarrolló la historia de la economía internacional bajo los aspectos de la independencia y de la regulación del dinero sin el patrón oro. El economista planteó la independencia del banco central de las 'garras' de los políticos. Éste destacó tres escenarios posibles: independencia monetaria del BCRA por ley, una dolarización y una unión monetaria con otros países.

Mondino hizo énfasis en la estabilización económica acompañada de crecimiento. "Estos sueldos no sirven con los precios que tenemos si sigue todo igual. Ni Javier Milei ni nadie cree en la magia pero algunos votantes sí. Olvidemos eso y pensemos en lo que hay que hacer", expresó la economista. Rubini realizó un discurso orientado a la posible adaptación de la Banca Simons a la economía argentina.

Milei basó su discurso en la implementación de la dolarización en la economía nacional y en los posibles riesgos y aciertos. El economista liberal afirmó que "los políticos no son Dios" para luego exponer los detalles de su plan económico. El diputado desarrolló los pasos que hay que seguir para convertir a la economía en desarrollo y progreso. Éste asimismo dedicó un mensaje específico para la casta:" Me niego a que los políticos nos traten de estúpidos. Existen desde hace tanto tiempo muchas opciones. Son progres que no quieren el progreso".

El diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei

El ícono del liberalismo argentino destacó:" El impuesto inflacionario es una verdadera aberración y un ataque hacia la libertad. Es inmoral. No deja que ustedes decidan en qué gastar y además los obligan a retener más pesos de los que querrían tener y les aumentan la base del impuesto imponible inflacionario". El diputado aludió a que "la moneda de la casta es un mecanismo para estafar a la gente" dentro del marco de su exposición.

Milei sentenció que "si eliminamos el riesgo de que el BCRA actúe como prestamista de última instancia no hay sentido para que éste exista".