Sindicato de Comercio: tensión y declaraciones cruzadas en la previa de las elecciones

El candidato a secretario general del Sindicato de Comercio, Ramón Muerza, se abrió en un diálogo con MDZ. El dirigente de Agrupación Granate le dedicó fuertes críticas al actual mandatario del gremio, Armando Cavalieri, y asimismo reveló qué medidas tomará en caso de asumir.

¿Qué es lo que más criticás de los años de mandato de Armando Cavalieri?

El salario. La discusión salarial es lo que más importa y lo que más padecen los trabajadores. En una escala del 1 al 10, hay una corrupción del 8. Hay que agarrar las riendas y conducirlo desde ese lugar. En el sindicato son los técnicos los que determinan cosas y más a este hombre que hoy tiene 87 años y no tiene el control que tiene que tener de eso. No voy a hacer una reestructuración sino poner a la gente de confianza.

Hace un tiempo dijiste que "los trabajadores son los dueños del sindicato; no Cavalieri y la Comisión Directiva”. ¿Crees que están dejando al trabajador de lado para beneficiarse ellos?

Totalmente. Ellos se quieren quedar, no quieren conducir el gremio en beneficio de los trabajadores. Hacen todo hace mucho tiempo para quedarse en el poder. No tienen proyecto sindical y no aspiran a nada. Hay compañeros que tienen 30 años de antigüedad que no se sienten representados por Cavalieri.

A lo largo de este período electoral que termina el 15 de septiembre, varios trabajadores denunciaron irregularidades. No les cobran la cuota y no los dejan entrar a los actos. ¿Hay un armado organizado para estropearte la elección?

Totalmente. No dejan que se afilien compañeros que me apoyan por un tema electoral. Tampoco los dejan entrar a los actos de votación ni nada. La no democracia es algo que hacen a propósito para mantenerse en el poder.

El candidato a secretario general del sindicato de Comercio, Ramón Muerza.

Cavalieri dijo que “hay un sector encabezado por Ramón Muerza que desde hace un tiempo intenta imponer la violencia, la prepotencia y las operaciones judiciales como mecanismo para dirimir una cuestión electoral”. Si estuvieras con él en una sala como esta, ¿qué le dirías?

Que eso no le hace bien al sindicato. Que siga haciendo trampa, usando el poder en beneficio propio. Hablan de violencia cuando está registrado que fueron ellos los que la propiciaron. Esta es la muestra, la verdad. Es todo trampa y pelear con la trampa. Ellos querían que no entremos para decir que no participamos.

¿Cuáles son las 3 primeras medidas que tomarías como secretario general del sindicato de Comercio?

Vamos a asumir. Vamos a ganar el 15 de septiembre. Vamos a pedir apertura de paritarias y sacar las rejas del sindicato. Nosotros no necesitamos patovicas para gobernar el gremio. A nosotros nos cuidan los trabajadores. Si sos un trabajador con un problema te volvés a tu casa con más problema. Los pilares son la salud y el salario. Si estas dos cuestiones no están aseguradas, ningún trabajador puede vivir bien. Los salarios de comercio están por debajo de la línea de la pobreza.

¿Tenés miedo de que las elecciones del 15 de septiembre sean fraudulentas por parte del oficialismo?

Miedo no, sino precaución. Estamos haciendo un montón de cosas para que no nos roben las elecciones como en el 2018. Nos toman en complicidad del gobierno de ese momento. Hubo una decisión política del presidente Mauricio Macri para que ese hombre siga en el poder.

¿Qué mensaje le darías a los trabajadores que no llegan a fin de mes y que luchan contra el ajuste?

Que nosotros lo sabemos y padecemos. Sabemos como encontrarle la vuelta a esto. Quisimos estar acá. Hay que discutir salario por rama, nunca un empleado de comercio por debajo de la línea de pobreza.