Enojos con dirigentes de Sergio Massa en el peronismo mendocino

La actividad para impulsar la llegada del tren de pasajeros del viernes pasado donde participaron los dirigentes que reportan al ministro de Economía Sergio Massa en la provincia, no sólo generó rispideces con el Gobierno de Rodolfo Suarez sino también en el peronismo mendocino. Hubo molestias porque no invitaron a dirigentes del sector de los intendentes del PJ ni del kirchnerismo y porque el acto “se podría haber transformado en algo que sume a todo el peronismo”.

El viernes vino el presidente de Trenes Argentinos Martín Marinucci, a Mendoza para inspeccionar las vías para comenzar a ponerle fecha a la vuelta del tren a la provincia. De anfitriona, para recibir al funcionario que reporta a Massa, ofició Gabriela Lizana, representante de la Secretaría de Producción de la Nación y referente del massismo en Mendoza. Por la tarde, Marinucci disertó junto a la dirigente en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNCuyo y llenó el aula magna de esa casa de estadios.

La actividad por la mañana estaba prevista en primera instancia para el viernes 2 de septiembre pero como fue feriado nacional tras el atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se pasó para el viernes 9.

Por la mañana, Marinucci recorrió en tren el tramo que va de la Estación Gutiérrez (Maipú) hasta Palmira (San Martín). “Yo no me enteré. No es algo que me quita el sueño pero la verdad me parece que hubiera sido mejor ser parte. Podría haberse transformado en una actividad que sume positivamente a todo el peronismo”, dijo a MDZ un dirigente del sector de los intendentes que por su cargo consideró que debió ser incluido.

Desde el kirchnerismo expresaron que “se trató de un acto massista en un momento que no beneficia a Massa. Él necesita sumar gestión para poder mostrar luego. Marinucci se la pasa recorriendo el país por el tema del tren y en ningún momento el massismo de cada lugar se ocupa de hacer actos políticos alrededor de esa actividad de gestión. Por otro lado, si Massa se quiere proyectar como presidenciable para 2023, sabe que es con el respaldo de Cristina. Por lo tanto, excluir al kirchnerismo es un error político”, sostuvieron.

Los llamados con enojos incluidos en el Frente de Todos se manifestaron principalmente el jueves pasado por la noche, en la víspera de la actividad. Cuando, por ejemplo, circuló un documento con los invitados, y lejos de aparecer legisladores maipucinos o de San Martín ( por donde se hizo el recorrido), figuraban ex legisladores que son parte del massismo pero que no tienen ningún cargo hoy como el exdiputado nacional y ex intendente de Las Heras Rubén Miranda (quien aparecía primero en la lista de más de 20 funcionarios) o ex intendente de Tunuyán Ricardo Pons (también massista) en vez de los jefes comunales actuales.

Aunque algunos dirigentes consideraron que se trató de un problema de “organización”, otros achacaron directamente al grupo por “querer hacer una demostración de fuerza en un momento donde no correspondía”.

En junio pasado, Lizana junto a un grupo inscribió en la Justicia el partido Fuerza Renovadora, para poder participar dentro del Frente de Todos como un partido y tener estructura en toda la provincia. La dirigente de Rivadavia suena como una posible candidata a diputada nacional en el listado del Frente de Todos pero el grupo que la acompaña genera distancias en el peronismo porque muchos consideran que no habría lugar en las lista para ellos por tratarse de ex funcionarios sin estructura territorial. Es decir que, el Frente de Todos priorizaría a peronistas que tienen territorio para el armado de las listas.

MDZ intentó a hablar con Lizana sobre este asunto pero la funcionaria prefirió no hacer declaraciones.