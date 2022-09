Sergio Massa se reunió con Chevron y anunció inversiones en un sector clave

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció nuevas inversiones por US$ 1.030 millones. Son US$ 330 millones de Chevron para dar inicio a Trapeal, una tercera área de producción en Vaca Muerta, y 700 millones de Total para PLan Fenix, un desarrollo en la cuenca Austral, a 150 km de Río Grande.

Es lo que consiguió ayer en su recorrida por Houston, día que dedicó al tema hidrocarburos en el corazón de la meca petrolera: Texas. Desayuno con empresarios y encuentros bilaterales dejaron un saldo positivo al viaje que hizo junto a la secretaria de Energía, Flavia Royón; el titular de YPF, Pablo González y el de Enarsa, Agustín Jerez.

Con el anuncio, Chevron alcanza un compromiso de US$ 980 millones, de los cuales US$ 650 millones ya habían sido asignados y están en ejecución. Los US$ 330 millones nuevos están destinados al desarrollo de una nueva área.

Massa se reunió con Clay Neff, presidente de Exploración y Producción de Chevron y su equipo directivo, en el Centro de Monitoreo de Operaciones Globales de la firma, en Houston, Texas. En la reunión analizaron el plan de inversiones de la empresa de exploración, producción y energía global para el ciclo 2023-2025.

uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDDFAuD83CuDDF8 Aquí se registra la actividad de la empresa de exploración, producción y energía global.

De manera remota pudimos ver las operaciones de pozos en Neuquén entre otras 50 ciudades del mundo. Además, conversamos sobre del plan de inversiones 2023-2025 de @Chevron en Argentina. pic.twitter.com/Gt9up4V7Cj — Sergio Massa (@SergioMassa) September 10, 2022

Tras la reunión de trabajo, observaron de manera remota la operación de pozos en yacimientos de la provincia de Neuquén y otros 50 puntos del planeta.

Estas decisiones de inversión están vinculadas con las promociones que propone el decreto 277 y el incremento de los beneficios que se aplicará con una resolución que firmará la secretaria de Energía, Flavia Royón, este lunes y que volverá a poner en marcha el decreto 929 que habilita a acceder al 20% de las divisas sobre el incremental de producción en el caso del 277 y agrega 10 puntos con el 929. Es decir, tanto el decreto 277 como el 929 buscan estimular el crecimiento de la producción.

En este contexto es donde encaja el pedido de Massa a Royón para que en octubre tenga listas las leyes de GNL, hidrógeno y Ley corta. Y buscará en el Congreso el consenso para que las mismas salgan con el apoyo de la oposición y del oficialismo.

Esta promesa de generar una política de Estado en materia de hidrocarburos que exceda al gobierno de turno porque será producto de un acuerdo entre los distintos bloques fue bien recibido en el mundo inversor de Houston.

Al mediodía Massa, Royón y González, se reunieron por el lapso de dos horas con empresarios de la industria de servicios como Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Exterran, Weatherford, Superior Energy Services y Helmerich & Payne.