El arzobispo Scheinig pidió disculpas por celebrar la misa kirchnerista

La Misa por la Paz que se realizó en la Basílica de Luján dejó tela para cortar, no solo por haber sido convocada por el oficialismo, sino porque desde la oposición decidieron no acompañar. Horas después de concluida, el arzobispo Jorge Scheinig terminó disculpándose por la organización del evento que finalmente se transformó en un acto prácticamente político del Frente de Todos.

"Metí la pata", dijo quien encabezó la misa tras culminar la ceremonia. Y agregó, frente a todos los presentes, que “quisiera hacer una aclaración. Este fin de semana los obispos de la Argentina invitamos a todo el país a rezar por la paz y no pensamos en una misa ni en un evento central. Pero cuando el intendente de Luján me propuso hacer esta misa le dije que sí. Pero fue creciendo la envergadura de la misa y yo quiero pedir disculpas”.

“De verdad, lo quiero hacer de corazón, porque tal vez yo no invité... por no querer hacer algo tan importante me equivoqué, metí la pata. Quiero pedir perdón, de verdad. Porque así fue, fue rápido y a veces estas cosas nos superan”, resumió Jorge Scheinig ante los reclamos, principalmente, de la oposición.

Si bien la Iglesia católica había llamado a los argentinos a rezar por la paz, el intendente de Luján, Leonardo Boto, redobló la apuesta y comenzó a convocar a la "Misa por la Paz y la Fraternidad", iniciativa que fue tomada y militada por el Gobierno de Alberto Fernández, no por nada acudieron el presidente y casi todos los ministros, excepto Sergio Massa que se encuentra en los Estados Unidos.

Quien tampoco estuvo presente fue la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien tras el intento de magnicidio bajó el perfil y se mueve desde las sombras.