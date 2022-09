Duras acusaciones entre dirigentes del partido que impulsa a Javier Milei en Mendoza

El Partido Demócrata elegirá autoridades partidarias el próximo 24 de septiembre. En carrera hay dos listas, una por el oficialismo, que sostiene el acuerdo que hizo con el diputado nacional por la Libertad Avanza Javier Milei para llevarlo como candidato a presidente, y otra por la oposición, que tiene integrantes que conforman Cambia Mendoza. Ahora, este listado acusa al oficialismo de “hacer trampa” y de “bajarles listas departamentales”.

Los cuestionamientos los hizo ante MDZ el dirigente Pancho Gabrielli -nieto del exgobernador- . “Si usted dice que está contra la casta, como dice Milei, no tiene que hacer trampa para favorecer a los amigos”, lanzó el demócrata en referencia al oficialismo.

En el armado de las listas, de acuerdo a la acusación de Gabrielli, el oficialismo habría sumado a afiliados de otros departamentos en algunos listados. “Llevan a candidatos que viven otros departamentos y que no se van a poder votar a sí mismos. Esto lo hicieron para cumplir con el cupo joven que exige la carta orgánica del partido. Nosotros, en cambio, como no teníamos la cantidad correspondiente de jóvenes y cumpliendo con la ley, nosotros no presentamos lista para algunas juntas departamentales”, espetó.

Por otro lado, acusó al oficialismo de impulsar que se les cayeran casi todas las listas departamentales. “Sólo vamos a poder competir en Rivadavia, Capital, Las Heras y Guaymallén”, se quejó Gabrielli y advirtió que irán a la Justicia electoral

Por último, cargó contra el listado oficialista por “querer estar con los radicales cuando les dan cargos e irse cuando no les conviene”.

Consultado por MDZ, el oficialismo respondió. El exconcejal por Godoy Cruz, Marcos Sanchez, expresó: “La Comisión electoral del PD ha sido bastante rigurosa en cuanto a la documentación que tenía que presentar cada una de las listas. A nosotros se nos cayeron las listas de Tunuyán, de Lavalle, de Guaymallén y Junín. Cuatro departamentos importantes para nosotros porque hemos tenido renuncias, dirigentes no afiliados”.

En ese sentido, sostuvo: “Lo que ha ocurrido con el otro sector es que no tenían los avales o hubo dirigentes que les renunciaron. En el caso de Luján se les ha caído el listado porque tenían dirigentes no afiliados que eran candidatos. El requisito fundamental es que tenés que cumplir el cupo de género y de jóvenes. Por eso se les ha caído. En Alvear, por ejemplo, armaron la lista y se han equivocado en el nombre. En cualquier espacio que no esté identificado se les cayó la lista completa”

Por último, Sánchez explicó sobre los listados del oficialismo que: Respecto de nosotros hicimos en algunos departamentos. Tenemos algunos jóvenes que residen en la ciudad de Mendoza y su domicilio legal es Godoy Cruz. La Carta orgánica no te exige que seas de esos departamentos para ocupar la lista. Sí en el caso de los primeros cargos, pero en el resto de los integrantes no es requisito fundamental que tenga el domicilio legal ahí. La Comisión electoral ha sido recta para ambos lados, a nosotros nos bajamos cuatro departamentos, ellos estaban bastante flojos de papeles. De entrada, no presentaron listados en muchos departamentos. Era evidente que no era un espacio consolidado", afirmó.

Entre los opositores, se encuentra el diputado provincial Guillermo Mosso, quien cuestionó por redes el proceso electoral y comparó a la comisión electoral partidaria con la Conmebol.