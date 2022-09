La aplastante frase de Rodolfo Suarez contra Alberto Fernández por el nuevo rol de Cristina Kirchner

Durante la última semana, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se quedó con la centralidad total del peronismo a partir del pedido de condena en su contra en el marco de la causa Vialidad y el consecuente respaldo del Partido Justicialista (PJ). Ante esta situación, el gobernador Rodolfo Suarez lanzó una aplastante frase contra el presidente Alberto Fernández, ya que aseguró que "el Gobierno nacional lo lleva adelante Cristina Kirchner".

Estas declaraciones se dieron en un contexto en el que el mandatario provincial cargó contra el intendente peronista de San Rafael, Emir Félix, por las críticas que realizó acerca de la falta de recursos en materia de seguridad para el departamento del sur provincial.

“El intendente Félix es parte del gobierno a nivel nacional que lleva adelante Cristina Kirchner, porque ya Alberto Fernández no lo está llevando adelante”, disparó este miércoles Suarez, tras participar del acto inaugural del XXXI Congreso Nacional de Derecho Procesal.

El gobernador replicó los cuestionamientos del jefe comunal del PJ respecto a la escasez de recursos para combatir el delito en San Rafael y responsabilizó al Gobierno nacional por las dificultades para conseguir vehículos y equipamiento, a raíz de la crisis macroeconómica que atraviesa el país.

“Nosotros no podemos equipar a la policía porque hacemos licitaciones y no se presenta nadie a la licitaciones. No hay para comprar vehículos ni nada de lo que nosotros necesitamos para el normal funcionamiento de la policía”, indicó.

Resaltó que “hoy tenemos una serie de dificultades porque no se presenta nadie a las licitaciones. Realmente eso ocurre en un país donde está todo patas para arriba”.

En ese sentido, apuntó contra Félix y dijo que “debería ocuparse primero de eso y hacer mea culpa”. “Además, el intendente Félix jamás se involucró en el tema de seguridad como lo hacen otros tantos intendentes. Así que debería tener mucha prudencia en lo que dice”, lanzó el mandatario provincial.