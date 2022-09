El confuso episodio que vivió Carlos Maslatón con las Madres de Plaza de Mayo

El abogado Carlos Maslatón atravesó una extraña situación con las Madres de Plaza de Mayo. El expuntero político del diputado de Libertad Avanza, Javier Milei, fue invitado al programa de radio de la organización social pero luego fue bloqueado y desantendido de la propuesta.

Nuevas noticias desde las Madres de Plaza de Mayo. Tras haberme invitado y desinvitado a su estación radial, y borrado el diálogo que mantuvieron conmigo, ahora directamente bloquearon el Whatsapp desde donde me hablaron y escribieron. pic.twitter.com/DejagARl9U — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) August 31, 2022

Maslatón informó en Twitter la desalentadora desinvitación por parte de las Madres de Plaza de Mayo. "Nuevas noticias desde las Madres de Plaza de Mayo. Tras haberme invitado y desinvitado a su estación radial, y borrado el diálogo que mantuvieron conmigo, ahora directamente bloquearon el WhatsApp desde donde me hablaron y escribieron".

El experto en criptomonedas analizó la situación y expresó que "a las Madres de Plaza de Mayo les molestan demasiado los liberales que defendemos los derechos humanos y condenamos las atrocidades de la dictadura militar. Pretendieron sin éxito que nos alineáramos con los criminales de la ESMA y con los escuadrones de la muerte. No se les dio".

El abogado Carlos Maslatón.

El abogado luego reveló por qué fue desinvitado del programa de radio:" Las Madres de Plaza de Mayo lo saben perfectamente y lo quieren tapar, por eso me desinvitaron ayer a su programa radial. En plena dictadura 1977-1981, el medio que denunció violación a los derechos humanos y desaparecidos fue el diario derechista La Prensa".

El experto en criptomonedas aclaró también porqué aceptó la propuesta en primer momento:" Me preguntan por qué iba a ir a la radio de las Madres de Plaza de Mayo, donde me invitaron y me desinvitaron. Señores, si hace falta voy a la radio de Hezbollah, del Ayatollah Khomeini, de Abu Bakr al Baghdadi o de Bin Laden. O a la de Kim Il Sung, el Che Guevara o Adolf Hitler".

Madres de Plaza de Mayo.

"¿Qué es esa pelotudez de que uno solo va a los programas ideológicamente amigos? ¿Qué visión de la vida tienen ustedes? Soy radialista desde los 8 años. Para mi es normal escuchar todo, sin límites, y visitar cualquier emisora no importa el contenido. No sean burros", agregó el abogado.

En una madrugada de febrero de 1996 fui a la guardia de la Facultad de Odontología. Estaban esperando Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender. A Schoklender yo lo conocía de la cárcel de Devoto y nos saludamos cordialmente. Hebe de Bonafini, desamable, no me quiso saludar. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) August 31, 2022

Maslatón luego contó una triste historia que tuvo con la líder de la asociación social, Hebe de Bonafini:" En una madrugada de febrero de 1996 fui a la guardia de la Facultad de Odontología. Estaban esperando Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender. A Schoklender yo lo conocía de la cárcel de Devoto y nos saludamos cordialmente. Hebe de Bonafini, desamable, no me quiso saludar".