Daniel Orozco en modo candidato: Cornejo, su proyecto y por qué es el "radical más peronista"

Daniel Orozco, intendente de Las Heras y precandidato a gobernador del Frente Cambia Mendoza, pasó por la "Mesa del Poder" y confirmó contundentemente sus deseos de ocupar la gobernación. Además, destacó una particularidad que lo diferencia entre todos los radicales mendocinos potenciales precandidatos a suceder a Rodolfo Suarez. La autopromoción que se hace Orozco tiene que ver con su gestión y apunta a "llevar a la provincia" lo que hace en Las Heras.

El intendente de Las Heras no se ofusca cuando le dicen que es el "más peronista de los radicales". Su militancia dentro del radicalismo estuvo ligada a Julio Cobos y está por fuera del cornejismo duro. Sin embargo lograron incluirlo en la conducción orgánica de la UCR y él mismo reconoce que Cornejo es su límite: si el senador nacional decide ser candidato, él se baja. Es el mismo dique de contención que hallan todos los candidatos del partido de Alem.

Tras la presentación que realizó en un salón de Las Heras donde hizo publica sus intenciones para ocupar el sillón de San Martín, Daniel Orozco remarcó que no tuvo ningún reproche por parte sus correligionarios al oficializar que quiere ser candidato. "Entre nosotros ¿Cuál es el tiempo y la época para hacerlo? Porque cuando uno tiene que asumir sus obligaciones en 2023, sentando en el sillón de San Martín, ubicado en el cuarto piso de la Casa de Gobierno, los mendocinos quieren las cosas para ayer y no tenemos una luna de miel en el próximo Gobierno provincial" aseguró el entrevistado en MDZ Radio.

El intendente municipaliza cualquier tema para arraigar a su gestión los temas. Vivienda, trabajo, ambiente. Todo lo ilustra con alguna acción a escala municipal. Incluso tiene un eslogan propio: "Mejorar, transformar y desarrollar", repite.

Daniel Orozco asistió a la "Mesa del Poder" en MDZ Radio.

Al mismo tiempo, sostuvo que el frente radical es más importante antes que los nombres singulares que pueden integrar una lista electoral y enfatizó sin dudar que "le gustaría ser gobernador, pero eso "lo elige la gente y de eso se trata la democracia".

"La gente es la que vota y si vos tenés buenos candidatos, porque vas a elegir al menos malo, si podés elegir al mejor. Cada candidato tendrá su perfil político, en mi caso, soy un médico que hace política", describió e hizo evidente su diferencia entre todos los radicales mendocinos que pretenden llegar a la gobernación: "Los ciudadanos tienen que saber que soy un candidato muy territorial y muy social. Por esta cualidad, muchos conocidos me dicen que soy el más peronista entre todos los radicales".

Y agregó: “Los ciudadanos nunca se equivocan cuando eligen y ojalá que nos toque. Para que la genta tenga en cuenta, yo no he vivido de la política, porque fui médico particular durante 30 años y conozco lo que es trabajar en cualquier tipo de ambiente desfavorable".

¿Cuál es el anhelo de Daniel Orozco?

El intendente sabe que no podrá optar por la relección en su comuna departamental. Por lo cual, el municipio de Las Heras también pone en juego los 8 años de gestión radical ante el PJ, que querrá retomar el poder en ese departamento. Ante esto, Orozco respondió que no le genera intranquilidad. "Los lasherinos elijarán a los mejores equipos que se postulen, que mejor representen sus necesidades y de eso se trata la democracia", contestó.

Sobre esto, Daniel Orozco indicó que quiere ser recordado por las obras realizadas en su departamento y adelantó que no lo verán cortando cintas antes del periodo electoral del 2023. "Todos nos han acostumbrados a cortar cintas tres meses antes de las elecciones y como intendente no me van a ver cortando cintas de la ruta 99. Porque esa obra se hará mediante una programación de muchos años y la ruta irá desde la Iglesia El Challao hasta la zona del Cerro de la Gloria con una doble vía y bicisendas. Y esa obra como las próximas obras del metro tranvía no las podré inaugurar, pero si los próximos intendentes y gobernadores. Uno tiene que trascender con obras que no se producen del día para el otro", concluyó.