A pedido de Silvina Batakis, Alberto Fernández empieza a limpiar el directorio del Banco Nación

La nueva presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, viene manteniendo una dura batalla para hacerse con el control de la entidad. Finalmente logró que desde el Gobierno, y por pedido expreso del presidente Alberto Fernández, le pidan la renuncia a todo el directorio del Banco Nación, tal como lo había solicitado Batakis.

Desde la secretaría de Legal y Técnica llamaron a toda la cúpula del banco para exigirles que dejen sus cargos, algo que venían resistiendo.

El objetivo de Batakis es ubicar a gran parte del equipo que la acompañó durante su muy breve paso por el Ministerio de Economía -unas 25 personas- y ocupar al menos 4 de los 9 lugares del directorio con gente de su máxima confianza. La mayoría de los directores se resistían a dejar sus puestos, que consideran cargos políticos, a menos que se los pida personalmente el presidente Alberto Fernández. Algo que finalmente ocurrió este martes.

Batakis busca designar como directores del Nación a Karina Angeletti (ex secretaria de Política Económica); Martín Di Bella (ex secretario de Hacienda); Martín Pollera (ex secretario de Comercio Interior) y José Ballesteros (ex secretario Legal y Administrativa).

Uno de los que encabezaban la resistencia era Claudio Lozano, jefe de Unión Popular, una de las fracciones del Frente de Todos y uno de los críticos más feroces y persistentes de la política económica oficial. El viernes pasado se despachó también contra Sergio Massa.

"Nos sorprendió que Batakis pidiera descabezar la conducción completa del banco, lo que era incorrecto. Ahora lo pidió la presidencia y nos asombra que se quiera compensar de esta forma cuando la gestión del Nación fue? exitosa", sostuvo Lozano.

Batakis presiona por un decreto oficial que defina la conformación final del directorio. Tal como ocurrió con ella, cuando fue oficializada en el cargo el 5 de agosto a través del decreto 457, que lleva la firma del presidente y de Sergio Massa.

Al igual que Lozano, había otros 4 funcionarios aferrados a sus puestos: Cecilia Fernández Bugna, Federico Sánchez, Ángel Mercado y Guillermo Wierzba. Esos funcionarios planteaban con algo de indignación que sólo el presidente podía pedirles la renuncia, algo que finalmente ocurrió este martes.