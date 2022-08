Obvio: Juan Zabaleta en contra de la decisión de Horacio Rodríguez Larreta

El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que le quitará los subsidios a los hogares donde haya menores de edad que no tengan el 85% de asistencia a clases. Ante esto, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, criticó la decisión del jefe de gobierno porteño diciendo “la obligación está en pensar en la dignidad de la gente y no en los títulos de los diarios ni en los retuits de las redes”.

Durante esta mañana, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, habló sobre la quita de subsidios que se le realizará a los padres que no manden a sus hijos al colegio. También explicó que esta medida fue tomada con base en los malos resultados que demostraron las pruebas nacionales.

La medida de Larreta consiste en quitarle el plan a los padres que no manden a los más chicos a las escuelas. El plan social en cuestión se llama "Ciudadanía porteña", y actualmente, beneficia a 41.699 hogares porteños. La medida será tomada para aquellos alumnos que no cumplan con el mínimo de las clases presenciales. Deberán cumplir con un 85% de presencialidad en las clases en cada bimestre y no podrán tener más de 25 faltas injustificadas al año.

Frente a esta noticia, varios funcionarios del oficialismo y de la izquierda salieron a repudiar la decisión tomada por el jefe de Gobierno porteño. Por una lado, el ministro de Desarrollo de la Nación, Juan Zabaleta, publicó una serie de tweets criticando el modus operandi del Gobierno de la Ciudad y bajando el pulgar a la invitación que hizo Larreta para que Nación se sume a la medida que tomó.

“Como dirigentes tenemos la obligación de pensar en la dignidad de la gente y no en los títulos de los diarios ni en los retuits de las redes. Anhelamos que los funcionarios de la ciudad trabajen para solucionar alguno de los problemas y no para generar otros nuevos”, escribió Zabaleta en Twitter.

“A los chicos que no van a la escuela en vez de estigmatizarlos tenemos que ir a buscarlos, ver por qué no asisten, qué problema pueden estar pasando en sus hogares, acompañarlos y buscar insertarlos en el sistema educativo”, explicó el ministro.

“No importa quiénes ni cómo sean sus padres, queremos a los niños y adolescentes en la escuela. Todos tenemos derecho a ser mejores que nuestros padres, a tener más herramientas y oportunidades, y en este caso estos chicos y chicas también”, concluyó Zabaleta.