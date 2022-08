La prueba de fuego de Cristina Fernández de Kirchner a Sergio Massa y la política depende del tigrense

Tras la designación de Flavia Royón como secretaria de Energía, el ministro de Economía Sergio Massa desalojó al kirchnerismo de una de las secretarías más codiciadas por Cristina Fernández de Kirchner. Con el apoyo de Máximo Kirchner y La Cámpora, el referente del Frente Renovador se transformó en el salvavidas y la reconversión del peronismo pensando en las elecciones presidenciales del 2023.

Por tal motivo, la "Mesa del Poder" analizó "la retirada estratégica del kirchnerismo" y las posibilidades que tiene el Frente de Todos de cambiar su imagen negativa gracias a su sobrino político: Sergito, como llama la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner al ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agroindustria.

El analista político Roberto Bacman sostuvo que "los únicos que apoyan a Massa pertenecen al núcleo duro", porque lo ven como un compromiso ideológico. "Se ajustan a la visión de que es la última alternativa para revertir el presente de la coalición", dijo.

La inestabilidad de las encuestas demuestran el humor social argentino

Sobre el desdoblamiento de las elecciones provinciales, Roberto Bacman contó que "los gobernadores del Frente de Todos dependerán de las medidas del Ministerio de Economía, que deberán ser positivas para preservar sus puestos". "En abril, la provincia de Neuquén será la primera en celebrar sus elecciones. Por eso, el año electoral se adelantará, la presión política se incrementará y estará supeditada a los logros de Massa", sostuvo.

Al mismo tiempo, el especialista subrayó que "las encuestas presidenciales de este momento son inestables", debido a que las opiniones del potencial electorado cambian todos los días por su inestabilidad económica. "El principal problema de la gente es que no tiene plata en sus bolsillos, ya que 8 de 10 argentinos tiene problemas porque no llega a fin de mes. Hay un 35% de la población que no llega y el restante llega con lo justo. Por ende, el que llega está ajustado y está preocupado, ya que no le alcanza y eso que son personas que tienen trabajos registrados", afirmó Bacman.

"En este momento hacer encuestas demuestran la inestabilidad de la gente. Hoy los valores, el posicionamiento y las diferencias entre políticos con imágenes negativas como positivas son inestables. Porque los ciudadanos están inestables y lo decía un dirigente sindical, cómo los argentinos van a estar estables, sino llegan a fin de mes con la comida", enfatizó el especialista.

Dado a lo anterior, el sociólogo afirmó que "de no registrar un cambio potencial en la economía, tanto el oficialismo como la oposición llegarán a las presidenciales del 2023 con una imagen pública muy paupérrima". "Por ello hay expectativas que con la llegada de Massa, tal vez, los políticos puedan llegar mejor posicionados en 2023. Pero si el cambio no ocurre, llegaremos a una elección de vacas flacas hablando de sus imágenes públicas donde tendrán que realizar un gran esfuerzo para alcanzar a un electorado disgustado con los políticos", afirmó.

El test de Cristina Fernández a Sergio Massa

Luego de que Darío Martínez y Federico Basualdo fueran removidos de sus cargos en la Secretaría de Energía, Sergio Massa logró lo que nunca pudo llevar adelante el exministro Martín Guzmán: sacar al kirchnerismo de una de las secretarías más codiciada por la expresidenta. Sobre esto, el periodista Marcelo Arce explicó que el kirchnerismo está pasando por un proceso de reconversión y en donde hace lo mismo de siempre, no hacerse cargo de sus cosas.

"Lo mismo hizo con Alberto Fernández, al mínimo error miran hacia el otro lado. Sin embargo, hoy el movimiento está llevando un periodo de reconversión y está aceptando cosas que antes no hacían, solo porque sienten que Sergio Massa es uno de los suyos", comentó el conductor del programa.

Por eso, el periodista Beto Valdez argumentó que "el kirchnerismo dejó entrever dos cuestiones" tras la salida de alguno de sus miembros en Energía. "El primer enfoque puede estar en que Massa se encargó de lo que Guzmán no hizo, sabiendo que era una de las carteras que nunca se iban a modificar sin la decisión de la vicepresidenta. Como el caso de Energía e YPF, que son intocables y dependen del visto de la vicepresidenta. Esto de la pauta de que Cristina accedió y fue un gesto al nuevo ministro", aseveró.

Y añadió: "El segundo enfoque es que la expresidenta está poniendo aprueba a Flavia Royón y a Massa. Ella quiere saber, si pueden administrar solos un sector colonizado por el kirchnerismo y La Cámpora desde hace mucho tiempo. No obstante, solo se fue Basualdo, pero quedan en la secretaría gente de Eduardo "Wado" de Pedro".

Para Rubén Rabanal, el movimiento de salir de los reflectores de la vicepresidenta responde a que "le ayuda a cambiar su imagen con la gente y a resguardarse de los posibles inconvenientes que puede producir Massa". "Cristina sale de la línea de fuego y se escuda de que la culpa no la tuvo ella, sino el otro que tomó las decisiones. Es un movimiento para sacarle la cola a la aguja: una práctica muy común del kirchnerismo", aseguró el periodista.

