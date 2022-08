Luis Petri insistió con ser gobernador de Mendoza y le lanzó un guiño a Alfredo Cornejo

Luis Petri, exdiputado nacional, fue contundente y volvió a manifestarse respecto a su posible candidatura a gobernador de Mendoza para el próximo año. El radical no ocultó sus ganas y remarcó que puede llegar a haber un acuerdo con Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez.

"Estoy recorriendo la provincia de Mendoza. Amo a mi provincia, toda la vida viví en Mendoza y la estoy recorriendo. Me parece que es un momento de escuchar a los mendocinos, hay mucha angustia, desesperanza y todo el que quiera gobernar su provincia tiene que recorrerla de punta a punta y escuchar cuáles son los problemas", apuntó Petri en una nota con Infobae.

"También, el año que viene, queremos presentar las propuestas y estoy trabajando, estoy poniendo todas mis energías en eso. Estoy entusiasmado por esta posibilidad que se me da recorrer Mendoza y el año que viene presentarme como eventual candidato a la gobernación y ser posiblemente, si los mendocinos me eligen, gobernador de la provincia", sostuvo el exlegislador nacional.

Luego, destacó el trabajo que ha realizado en el pasado con el exgobernador de la provincia, Alfredo Cornejo. "He trabajado mucho con Alfredo, incluso fuimos compañeros de banca. Trabajamos muy bien y creo que claramente las puertas están abiertas al diálogo y a las posibilidades de acuerdos".

"Me parece que tenemos que trabajar para ello, pero más allá de que yo considero que no es momento de hablar de candidaturas, es momento de hablar de cómo resolvemos los problemas de seguridad, empleo e inflación. Sin lugar a dudas nos tenemos que preparar porque no solamente hay que prepararse para ganar la elección, sino que hay que prepararse para gobernar en un contexto de dificultades. Hay que tener un proyecto y una visión de provincia y de país". subrayó.

Sobre las elecciones a presidente para el 2023, también volvió a elogiar a Cornejo como posible lider radical con aspiraciones a presidir el país. Aunque también rescató las chances de otros dirigentes de la UCR y del PRO. "Falta mucho tiempo. Hay una gran oferta plural tanto de dirigentes de la Unión Cívica Radical como dirigentes del PRO. Está Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Facundo Manes, Gerardo Morales, Alfredo Cornejo. Hay muchas alternativas hoy por hoy dentro del espacio que claramente imagino que llegado el momento se irán a simplificar", aseguró.