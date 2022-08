El radicalismo agitó la interna de Juntos por el Cambio con un contundente mensaje

El radicalismo bonaerense eligió La Plata para hacer su primer foro de legisladores. A la ciudad de las diagonales llegaron más de 500 dirigentes Boinas Blancas provenientes de los 135 municipios que integran la provincia de Buenos Aires, entre los que se encontraban legisladores nacionales y provinciales, concejales, consejeros escolares y referentes de la juventud partidaria.

El cónclave, realizado en la facultad de Derecho platense, tuvo como finalidad debatir ideas y proyectos con vistas al futuro del partido. El encuentro contó con la presencia de los anfitriones, el diputado provincial Maximiliano Abad y la senadora Érica Revilla, presidente y vicepresidenta del radicalismo bonaerense; los diputados nacionales Miguel Bazze, Fabio Quetglas y Sebastián Salvador; y además dijeron presente el titular del Comité Nacional partidario, Gastón Manes; el exdiputado nacional y titular de la Convención provincial, Carlos Fernández y la diputada del Parlasur y vicepresidenta del principal órgano de conducción radical, María Luisa Storani.

Al igual que en el foro de intendentes radicales del jueves pasado en la localidad de Magdalena, los legisladores ratificaron la unidad partidaria para ser protagonistas primero en las internas de Juntos y luego en las generales del próximo año. La estrategia trazada por el titular del radicalismo bonaerense, el diputado Maximiliano Abad, pasa por darle mayor musculatura al centenario partido. Para eso modernizaron los comités haciéndolos amigables con las nuevas tecnologías y brindando formación y capacitación a futuros y actuales dirigentes en diferentes áreas de gobierno y legislativas para que sean volcadas al Congreso, la Legislatura, en los concejos deliberantes y la campaña electoral. “Haciendo radicalismo con comité de puertas abiertas”, indicaron.

En su discurso de apertura al Foro de Legisladores, el presidente del radicalismo de la provincia de Buenos Aires ratificó el compromiso militante de la Unión Cívica Radical con la defensa del federalismo, la libertad y la igualdad.

Maximiliano Abad afirmó: “Somos hombres y mujeres que defendemos los partidos políticos, las herramientas que tienen los vecinos para llegar al poder y llevar adelante sus sueños y proyectos. Construimos y fortalecemos la UCR porque es fortalecer una institución de la República y es el requisito para sacar a la Argentina del atraso y ponerla en el desarrollo. Todos los días pensamos cómo hacer de la UCR el partido más dinámico, moderno e igualitario”.

En su discurso a los legisladores, Abad no escatimó críticas al gobierno nacional, al que acusó de no dar confianza y generar incertidumbre en la sociedad. "Mientras tanto dan noticias propias de una telenovela más que de política”, sostuvo. Y agregó: “No sabemos cuál es el modelo energético, educativo, industrial, de soberanía. No sabemos cuál es modelo de desarrollo nacional. Hay que ocuparse más de la gente y menos de los dirigentes”

En tanto Abad agregó que el radicalismo con sus dirigentes va a estar a la altura de las circunstancias. “No nos dividimos, trabajamos a la par, independientemente del origen. No va más la improvisación. Queremos políticas para resolver los problemas. Tenemos que recuperar la Argentina y la provincia de la normalidad. Acá hay un partido dispuesto a hacerlo en el marco de una coalición amplia, en torno a un programa que dé certidumbre”. Y añadió: “Debemos garantizar la institucionalidad y no ser funcional a una estrategia desestabilizadora, ni que el gobierno termine el mandato antes de tiempo, les vamos a ganar en las elecciones”.

Uno de los momentos de mayor euforia, que hizo estallar a la concurrencia, fue cuando la senadora provincial y vicepresidenta del partido tomo el micrófono y arengó a la tropa al grito de "¡Vamos a volver a ser gobierno, para eso nos estamos preparando! Tenemos candidatos a presidente, legisladores, concejales, consejeros, vamos a transformar el país, la provincia y los municipios”, sermoneó desde su lugar la legisladora.

Por su parte Carlos Fernández, titular de la Convención provincial partidaria, enfatizó: “Hay un clima destituyente en el país. Tenemos que reaccionar como organización política y empezar a dar respuestas. Estamos frente a una situación de extrema gravedad”, y remarcó que “la designación de Massa ha generado un espacio de tiempo”.

En diálogo con MDZ, el organizador del foro de legisladores radicales, Emiliano Balbín, dijo que los que tienen ambiciones de ser candidatos es bueno que la tengan. “Hoy la sociedad está esperando que la política le dé una respuesta a sus problemas cotidianos. No es tiempo de candidaturas, hay que esperar al año que viene para definir los nombres”, concluyó,