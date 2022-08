El duro análisis de José Luis Espert sobre las medidas de Sergio Massa

El diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, realizó un análisis exhaustivo sobre las medidas que anunció el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa. El economista liberal reveló que siempre imprime los discursos de los nuevos encargados del ministerio de Economía y desarrolla sus correcciones.

Los "techos de gasto" debería ser el actual nivel de gasto público. Luego, partir de ahí, como mínimo habría que congelarlo nominalmente en pesos (lo ideal sería bajarlo) y con la baja de subsidios por la suba de tarifas financiar aumentos a jubilados. https://t.co/FpYnH7S1L6 — José Luis Espert (@jlespert) August 6, 2022

Massa reveló que citaron el martes a los responsables de administración de ministerios para darles la programación hasta fin de año para que conozcan las prioridades de inversión y los techos de gastos. Espert destacó que "los 'techos de gasto' deberían ser el actual nivel de gasto público. Luego, partir de ahí, como mínimo habría que congelarlo nominalmente en pesos (lo ideal sería bajarlo) y con la baja de subsidios por la suba de tarifas financiar aumentos a jubilados".

El ministro comunicó luego que no habrá más emisión para financiamiento hasta fin de año y que el lunes comenzarán los reintegros al Banco Central. El legislador bonaerense explicó que es una medida 'irrelevante' y que "ya casi no quedaba más margen para que el BCRA financie al fisco, ni por la CO del propio BCRA, ni por las metas con el FMI".

¿Como "fijación de topes al ingreso de personal"? En la conferencia de prensa del pasado 3-8 Ud. dijo que se CONGELABA el ingreso de personal al Estado. Espero que el tope sea el nivel de hoy que ya es mucho mayor que el empleo público necesario. https://t.co/XvuCRvzUbO — José Luis Espert (@jlespert) August 6, 2022

El nuevo integrante del Gabinete hizo público que empezaron a coordinar con todos los sectores de la administración pública la fijación de topes al ingreso de personal. A partir del 1° de septiembre, las declaraciones juradas deben estar publicadas con acceso público cada declaración jurada en la página del INDEC.

El diputado contrarrestó:" ¿Cómo 'fijación de topes al ingreso de personal'? En la conferencia de prensa del pasado 3-8 Ud. dijo que se CONGELABA el ingreso de personal al Estado. Espero que el tope sea el nivel de hoy que ya es mucho mayor que el empleo público necesario".

En la conferencia de prensa del 3-8 Ud. habló de segmentar solo de acuerdo con el consumo y no del nivel de ingreso. No se debe hacer política distributiva con las tarifas. El Estado argentino es SOLO una maquinaria gigante de destruir ingresos por tratar de redistribuir con todo https://t.co/32KbNoIMRL — José Luis Espert (@jlespert) August 6, 2022

Massa informó que "se notificó a cada área el funcionamiento del régimen. A la segmentación se agregan topes de consumo para promover ahorro de recursos y un sistema más progresivo de subsidios. Quien menos consume o menos ingresos tiene menos paga, quien más consume o más ingresos tiene, más paga".

Espert reaccionó:" En la conferencia de prensa del 3-8 Ud. habló de segmentar solo de acuerdo con el consumo y no del nivel de ingreso. No se debe hacer política distributiva con las tarifas. El Estado argentino es SOLO una maquinaria gigante de destruir ingresos por tratar de redistribuir con todo".