Los halcones mendocinos del PRO realizaron una cumbre para potenciar la candidatura de Patricia Bullrich

La interna del PRO a nivel nacional ha tenido su repercusión en Mendoza. Si bien la actual conducción local del partido impulsa la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, un grupo de dirigentes comenzó a organizarse para apuntalar territorialmente la postulación de Patricia Bullrich a presidenta en 2023.

Este sábado, legisladores, concejales y referentes del PRO mendocino tuvieron un encuentro en Capital con la participación de figuras nacionales del entorno de Bullrich. El objetivo de la reunión fue dar un puntapié al armado en Mendoza del proyecto presidencial de la exministra de Seguridad de la Nación y preparar el terreno para su próxima visita en septiembre.

El evento tuvo lugar este mediodía en un restaurante ubicado en la Sexta Sección y estuvieron presentes los legisladores provinciales Pablo Priore y Enrique Thomas; la exdiputada Hebe Casado; la concejal capitalina Sol Salinas; y referentes de distintos departamentos como Sebastián Martínez Barón (Alvear), Luis Belleville (San Martín), Matías Mostaccio (Las Heras), Roberto Ríos (Capital), Gervasio Sánchez Argüello (Guaymallén), Andrés Albarracín (Rivadavia), entre otros.

Pero además hubo presencias nacionales en el encuentro con la participación de Damián Arabia, secretario político de la Presidencia del PRO, y el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Hernán Lombardi, quien llegó demorado al almuerzo porque estuvo reunido con el gobernador Rodolfo Suarez.

La anfitriona del acto fue la concejal Sol Salinas quien destacó a MDZ que "la premisa de la convocatoria fue volver a las bases para conocer las necesidades de cada departamento y de todo el territorio y organizarse para tener una base sólida para la participación de la gente que se quiera sumar".

¡Gracias, @solsalinasG1, por representar la fuerza del cambio en Mendoza! https://t.co/Nhb61gdGwI — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 5, 2022

"Patricia genera el entusiasmo de la gente con la participación política con ideas. Vemos en Patricia otra oportunidad para armar un proyecto político y trabajar para ello desde la provincia", expresó.

La decisión de este sector interno del PRO mendocino de acompañar la candidatura presidencial de Bullrich se contrapone con la postura que tiene la actual conducción partidaria y el rol que ocupa actualmente su máximo referente, Omar De Marchi, quien forma parte activamente del armado político nacional de Rodríguez Larreta.

Sin embargo, Salinas resalta que "no hemos tenido la oportunidad de plantear esta discusión internamente", marcando un distanciamiento con la estructura del diputado nacional mendocino.

No obstante, evitó profundizar la interna y dijo que "hay dos proyectos políticos que tiene nuestro espacio, eso revela el crecimiento que estamos teniendo en los últimos años".

Por su parte, Damián Arabia, mano derecha de Bullrich, manifestó que "hoy la situación es muy difícil, muy dura y queremos estar al lado de cada argentino que la está pasando mal por el clima de tristeza. Queremos hacernos cargo de liderar un nuevo proyecto político que devuelva la esperanza de que Argentina no es un país perdido".

"Hay una decisión y una determinación de que el proyecto de país que viene tiene ser con mucho coraje. Hay momentos en los cuales los países y las sociedades requieren ciertos tipos de liderazgos fuertes, decididos, con convicción, con valores y no dudando de cual tiene que ser el proceso que va para adelante y eso es hoy lo que encarna Patricia Bullrich", subrayó.

Resaltó que en Mendoza hay mucha gente que adhiere a esta idea de país y que hay una demanda de un tipo de liderazgo que hoy representa la actual presidenta del PRO.

"La gente hoy quiere un liderazgo con convicciones, con seguridad, con certeza, con coraje, porque acá no es solamente una cuestión de aptitudes sino una cuestión de actitudes, es decir cómo se van a llevar adelante los cambios que Argentina necesita. Y la verdad es que hacen falta cambios muy profundos y para esos cambios muy profundos hace falta un liderazgo con el coraje y la convicción y Patricia tiene esas cualidades", remarcó.

En este sentido, lanzó un dardo contra Rodríguez Larreta y planteó que "en la Argentina hoy no se está discutiendo una cuestión de gestión o de un bache o alumbrado, se está discutiendo la idea de un proyecto de país de fondo con determinados valores y determinadas ideas".

Por otra parte, Arabia analizó la designación de Sergio Massa como ministro de Economía de la Nación y sostuvo que no hay ninguna señal clara de que al Gobierno le vaya a ir bien con este cambio. "Sergio Massa es uno más de la coalición de Gobierno desde el 10 de diciembre de 2019, no hay nada nuevo, no es una incorporación que viene a cambiar el paradigma del modelo de Gobierno. No es una persona que nos resulte confiable o que nos genere una expectativa porque ya lo conocemos y ya sabemos lo que ha hecho", sentenció.