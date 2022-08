La decisión de Juan Grabois que puede perjudicar los planes del Gobierno

El referente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, reiteró su decisión de abandonar el Frente de Todos "si no hay medidas para los más pobres", un día después de que el ministro de Economía, Sergio Massa, anunciara las primeras iniciativas de su gestión.

"Hasta último minuto, antes de los anuncios, nosotros pedimos una medida para los más pobres, para los que están sufriendo la indigencia, para los que pasan hambre. No necesariamente tiene que ser el Salario Básico Universal, que es nuestra propuesta. No hubo nada de eso", apuntó el abogado.

Luego, el dirigente social fue más punzante: "A la hora de los bifes, son sólo para los ricos". En ese sentido, en una entrevista con C5N, el líder del MTE remarcó que de las medidas de Massa quedaron excluidos "los sectores informalizados, que no tienen una corporación que los defina".

"Hacemos política para transformar la realidad, empezando por los últimos, sino no sirve lo que hacemos", subrayó.

"Tengo una posición tomada. Si no hay medidas para los sectores populares y los más pobres, no tenemos nada que hacer en el bloque del Frente de Todos", advirtió Grabois.

Si se da la salida del Frente Patria Grande del Frente de Todos, el oficialismo dejaría de ser la primera minoría en Diputados. Es que dicho espacio cuenta con tres diputados propios en la Cámara Baja: Itai Hagman, Federico Fagioli y Natalia Zaracho.

De este modo, quedarían 115 miembros contra 116 de Juntos por el Cambio.