Duro cruce entre José Thomas y Gustavo Correa por el paro docente

El secretario gremial del SUTE y secretario general de la CTA, Gustavo Correa, fue entrevistado en MDZ Radio por la convocatoria a un nuevo paro docente para la semana próxima. Más tarde lo cruzó el propio titular de la DGE, José Thomas.

El SUTE convocó a una nueva protesta el próximo lunes 8 de agosto, por 72 horas, luego de que el Gobierno decretara el aumento salarial tras el rechazo del gremio a la propuesta oficial. Gustavo Correa dijo que "la actitud es muy soberbia a la hora de resolver".

El Gobierno provincial anunció que, por este decreto, el docente en diciembre estaría cobrando de base 75 mil pesos y ahora 70 mil. Sin embargo, el entrevistado cuestionó esto: "No, en julio y agosto son 63 mil y de septiembre a noviembre 65 mil. Además, no hay un solo compañero que haya cobrado eso en julio".

"Jamás han respetado el piso. Y el otro problema es que con esta propuesta el Gobierno provincial destruye el escalafón docente. Una maestra que recién se inicia va a cobrar lo mismo que una que tenga 15 años de antigüedad, así como una maestra que recién se inicia y tiene doble cargo ganará igual que una directora de escuela. Entonces, con una cláusula gatillo homogenizan el sistema que tenemos nosotros, que es por antigüedad", concluyó el secretario del SUTE.

El descargo de José Thomas

Por su parte, el titular de la DGE le respondió cada uno de los cuestionamientos al gremialista. En primer lugar señaló que Correa "falta a la verdad cuando dice que sólo hubo una propuesta y que en 24 horas salió el decreto. Hubo 3 arriba de la mesa: una un jueves, al jueves siguiente otra, más las propuestas en el lugar y decidieron no bajarlo a las bases".

"Los convocamos a la paritaria 3 semanas antes del inicio de clases y ellos hicieron un paro igual", manifestó. De todos modos, el funcionario reconoció que "es real que se adhirieron una gran cantidad de docentes que no tienen nada que ver con los sindicatos y gran cantidad de padres también".

Para Thomas, negociar con el gremio es "imposible", dado que "hablan de 2020 y de la media hora más de clase, que es del 79. En marzo se llegó a un arreglo paritario, lo discutimos y firmamos una paritaria. En junio hablamos de otra paritaria en nación y firmaron todos los gremios. ¿Qué pasó de junio a hoy?", preguntó retóricamente.

Entonces, la mesa de Uno Nunca Sabe retrucó que lo sucedido fue "la inflación". Pero Thomas respondió: "No, no seamos tan reduccionistas: Cristina (Kirchner) en la CTA, que es el gremio de Gustavo Correa, habló mal del ministro de economía y una semana después volvió a hacerlo. Ocurrió una debacle política y económica. En esa debacle, el Gobierno provincial propone un aumento del 44%, que es más de la inflación hasta ahora, y en los sueldos más bajos llegan aumentos del 67%".

Sobre las dudas del gremio por la concreción del piso de 70 mil pesos, Thomas dijo: "Saben perfectamente que los pisos se liquidan en una suplementaria después, que con el piso nacional hay un desfasaje de un mes después por una cuestión de liquidación. Ahora, si un decreto dice que el piso es 63, más el ítem aula, con el que llega a 70 mil, es eso. No se cambia".

Sí reconoció que hay una cláusula gatillo alta para los sueldos más bajos. Pero justificó que "es para solucionar una coyuntura, en la cual hemos puesto por delante a los salarios más bajos para ayudarlos en un momento complicado. Eso no quiere decir que el resto no tiene un aumento del 44% promedio, con lo cual los sueldos más altos si no están más arriba están pegaditos a la inflación".

El titular de la DGE aseguró que "en el último punto del decreto dice que está absolutamente abierta la negociación y que estamos dispuestos a dialogar. Ahora, no vamos a negociar que los chicos estén en el aula, no puede ser esa la moneda de negociación.

"Están teniendo un aumento que en el sector privado es muy difícil tenerlo. Viví 22 años con el salario docente, yo sé perfectamente lo que es. Ahora, ¿lo vamos a resolver en esta semana? La propuesta no puede ser histórica, es coyuntural del momento, el porcentaje de aumento es por encima de la inflación y en algunos casos 60 por ciento acumulado, en los salarios más bajos, para que lleguen mejor a fin de mes. En los sueldos más altos es más bajo, pero seguiremos conversando".

Sobre el paro anunciado para la semana próxima, José Thomas dijo: "A mi me sorprendería muchísimo que los padres vuelvan a negarle el derecho a la educación los chicos por esta tensión o conflicto que tenemos con el gremio. Los padres no pueden hacer eso".

Para finalizar, "le voy a decir a los padres que manden a sus hijos a las escuelas. En el paro anterior es verdad que las escuelas estuvieron vacías, pero también es cierto que según el número que tenemos nosotros más del 50 % de los docentes firmaron el presente. Entonces, si los padres mandan a los chicos a la escuela, van a poder tener clases. También les pido a los docentes que, en estas condiciones y con la puerta abierta al diálogo, no dejemos a los chicos sin clases, que los apoyemos, porque son el futuro de nuestra sociedad".

Ya en el cierre de la entrevista, Thomas se mostró inflexible con los descuentos por el paro anterior. "Si empezamos a cambiar todas las reglas del juego, es imposible, las leyes son así. Eso no se cambia",