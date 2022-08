Cómo ayudará la llegada de Massa al PJ mendocino, según una intendenta

Tras la asunción de Sergio Massa como nuevo ministro de Economía, desde el PJ mendocino celebraron su nombramiento e indicaron que "se vienen tiempos de esperanza para la ciudadanía". Así lo aseguró Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa, en diálogo con la Mesa del Poder, programa emitido en MDZ radio. La dirigente peronistas además detalló que las intenciones del Justicialismo local es volver a comandar la Casa de Gobierno en 2023.

La mandataria municipal no ocultó su malestar respecto a la gestión que se está desarrollando en la Rosada y comentó que, en este contexto, el tigrense es una figura que “les permitirá a los argentinos tener esperanza". Esta posibilidad resulta positiva, según Destéfanis, ya que aseguró que "el pueblo desconoce este sentimiento desde que asumimos como gobierno".

“Su función será transmitir una austeridad mediante una política de desarrollo productivo e inclusivo. Escuchábamos a los ministros anteriores, que todo estaba bien, que había crecimiento y no veíamos nada de eso en la gente. Mientras nosotros estábamos en las primeras líneas de batalla, al frente de los municipios atendiendo a los ciudadanos. Por eso, Massa, formando parte del Gobierno, traerá tranquilidad y esperamos que mejore nuestra situación nacional", anheló la jefa comunal de Santa Rosa.

La exreina de la Vendimia también se atrevió a hacer una autocrítica respecto al rol del PJ en Mendoza. “Hay que ser honestos y reconocer que el último gobierno peronista no terminó bien. Por eso cuesta reflotar en la gente la imagen del peronismo. Sin embargo, siempre pongo el ejemplo de cuando asumí en Santa Rosa, porque era en uno de los peores escenarios. Teníamos un intendente preso, una intendenta radical y, por entonces, Alfredo Cornejo era gobernador y Mauricio Macri era presidente”, describió.

“Con esa mochila salimos a caminar por las calles y pusimos la cara. Creo que esta es la nueva generación de la política, que la gente reclama desde hace tiempo. Ya que los ciudadanos pondrán la vista en aquellos candidatos, que especulan de los que no y de aquellos que son sinceros y de los que no. Nosotros fuimos en contra del arrastre de Rodolfo Suarez y esa gimnasia de perseverancia, nos permitió ir por más. Un ejemplo de esto es Sergio Massa. Por ende, el peronismo debe entender, que por más que estemos perdiendo, esto algún día cambiará", sostuvo y se ilusionó con el futuro.

Relación con Rodolfo Suarez

Como ocurre entre la provincia y la Nación, con reclamos locales por la discriminación que sufre Mendoza respecto a otra provincias en el reparto de fondos. Destéfanis marcó que, a nivel local, los municipios de otras banderas políticas también padecen esta situación.

La jefa comunal dijo: "No tengo ninguna relación cercana con el gobernador y Anabel nos ha facilitado beneficios a la comuna por su cercanía a Nación“.

“Sin agrandar las grietas y para no generar problemas entre nosotros, quiero que Suarez nos llame a una convocatoria y trabajar para aportar beneficios mutuamente. Nunca nos ha visitado en el municipio ni en un acto protocolar. Hay una ausencia del Gobierno provincial, como el caso de Vialidad, ya que tenemos caminos rurales que están olvidados y eso afecta a la producción. Lo mismo con la seguridad, el sistema educativo y la salud", remarcó.

“Es una realidad, Anabel ha participado de varios actos y muchos de eso en comunas que no son peronistas. Por ende, no nos hemos podido acercar al Ejecutivo provincial y sería positivo tener esa relación, para proyectar Mendoza y que no solo nos necesiten para apoyar un rollover”, concluyó la intendenta peronista de Santa Rosa.