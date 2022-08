Sorpresivo reconocimiento de un referente de Juntos por el Cambio a la gestión de Sergio Massa

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Martín Tetaz destacó en MDZ Radio una cualidad de la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa. Además, el legislador explicó el motivo por el cual apoyó en la Comisión de Presupuesto de Diputados, el proyecto del oficialismo que pretende prorrogar los impuestos, que se iban a vencer a finales de este año, hasta 2027.

Martín Tetaz destacó que la llegada de Sergio Massa permitió que "el país encuentre una estabilidad política" que tanto el exministro Martín Guzmán como la exministra de Economía Silvina Batakis "no pudieron lograr en su gestión".

“Todavía no he visto mucho de su tarea en Economía, pero lo que veo, es que Sergio Massa logró estabilizar la política y equilibró al Gabinete de la Nación. Caso contrario a sus antecesores, como lo fue Batakis y Guzmán. Esto demuestra que durará en su cargo”, remarcó.

"Sergio Massa logró estabilizar la política y equilibró al Gabinete de la Nación".

Al mismo tiempo, sostuvo que "aún no veo" en el ministro de Economía grandes medidas que generen dólares en las reservas del país. “Desde lo económico no he visto mucho y sus anuncios fueron casi lo mismo que comunicó Guzmán en su gestión, como Batakis en su tiempo. Por otro lado, tiene anuncios de materias cambiaria en veremos y ahora habrá un dólar para la minería. Pero aún los dólares no llegan a nuestra economía y los anuncios importantes no se ven”, apuntó.

Martín Tetaz.

Por otra parte, el legislador explicó por qué apoyó en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el proyecto del oficialismo que prorroga para 2027 un "paquete de impuestos" que vence este año. “Vence un paquete de impuestos entre ellos el impuesto a las ganancias, el principal tributo que todos los países del mundo tienen. No parece lógico ni razonable que este impuesto caiga y nadie funciona sin él. Por eso, es legítimo discutir cuando llega el vencimiento de este impuesto para tratar de bajarlo o en algún punto mejorarlo para los ciudadanos”, comentó.

Y agregó: “El tipo de reforma que estamos proponiendo es que bajemos los impuestos en Argentina y aprovechemos los vencimientos para bajar sus cargas sin eliminarlos. Insisto que la idea de eliminarlos por completo es una tontería, en un contexto como el nuestro que no es viable”.