Fuerte cuestionamiento del juez Roberto Gallardo a Horacio Rodríguez Larreta

El juez porteño Roberto Gallardo cuestionó fuertemente la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de incumplir con el fallo judicial que le ordenó a la Policía de la Ciudad abstenerse de intervenir en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Además advirtió sobre Horacio Rodríguez Larreta: "El problema lo tiene con la Constitución, no conmigo". Tras fracasar esta mañana la audiencia a la que había convocado a los ministros de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y de la Ciudad, Marcelo D´ Alessandro, Gallardo se manifestó "muy preocupado" por la conducta asumida por la administración porteña.

"El jefe de Gobierno debería empezar a leer este librito que es la Constitución", expresó Gallardo, en declaraciones a la radio 750.

Rodríguez Larreta "acusa a los jueces por K y se equivoca, porque Constitución se escribe con C", sostuvo el magistrado en un simbólico juego de palabras. "Yo soy un juez de la Constitución; no soy ni K, ni M, ni R. El jefe de Gobierno no tiene un problema conmigo, lo tiene con la Constitución", insistió.

En ese contexto, calificó como "muy grave e inusitado que el jefe de Gobierno invite a no cumplir una orden judicial" y advirtió: "Eso nos pone en una situación anómica en términos sociales". "¿Cómo le podemos pedir a un ciudadano común que cumpla con la ley si el propio jefe de Gobierno dice que él no va a cumplir con un fallo judicial?", se interrogó.

El Gobierno porteño recusó ayer por la tarde al juez para que se aparte del expediente sobre los operativos de la Policía de la Ciudad en torno a la casa de la vicepresidenta, en el barrio porteño de La Recoleta. "Esto (la recusación) es una costumbre. Lo han hecho en el expediente de las morgues, en el de las investigaciones por Costa Salguero, por los movileros de Rappi. Cada vez que el Gobierno se siente molesto por un fallo procede a recusarme. A mí solo no, a otros magistrados también", describió el juez. Consultado sobre si estaba ofuscado con el gobierno local, Gallardo respondió: "no estoy molesto, estoy muy preocupado".