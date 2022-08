Presentes y ausentes destacados en el "cabildo abierto" del peronismo mendocino

Desde un principio se sabía que las posibles declaraciones de dirigentes peronistas en la convocatoria del Partido Justicialista realizada este último lunes serían similares en muchos sentidos. Dejar en claro el apoyo a Cristina Fernández de Kirchner y acusar un intento de proscripción del peronismo era un factor que compartieron todos los funcionarios y legisladores que asistieron. Pero el interrogante que inquietaba al arco político se relacionaba a los presentes y -principalmente- ausentes en el "cabildo abierto" realizado para respaldar a la vicepresidenta en la causa Vialidad.

El silencio de los intendentes de Lavalle, Roberto Righi; San Rafael, Emir Félix; Maipú, Matías Stevanato y Tunuyán, Martín Aveiro, reflotaron los ya conocidos matices existentes entre el justicialismo kirchnerista y el de tintes más tradicional. Días atrás 509 jefes comunales adhirieron a un comunicado de apoyo a Cristina Kirchner, pero solo Fernando Ubieta (La Paz) y Flor Destéfanis (Santa Rosa) lo firmaron. Esto generó suspicacias sobre la estrategia de apoyo de cada líder departamental y especulaciones respecto a quiénes irían en persona al acto.

Finalmente, ninguno acudió. Destéfanis y Ubieta no pudieron dar el presente por un viaje a San Luis ya pactado y en agenda. Los otros cuatro peronistas tampoco, pero sin dar mayores detalles. Aunque desde el PJ dejaron en claro que sí fueron representantes de cada municipio. Además, resaltaron que el "cabildo abierto" tuvo apoyo unánime tanto en el Consejo Provincial como en cada uno de los partidarios departamentales.

"Esto lo convocamos desde el Consejo Partidario provincial y se adhirió de forma unánime. Además del PJ, está el Frente de Todos con todas sus expresiones. Es la primera convocatoria grande, aunque esto va a seguir. Tenemos un plan de acción para todo el mes (...). Esto es más profundo que contra Cristina Fernández de Kirchner: es contra el peronismo", dijo la senadora nacional y presidenta del PJ, Anabel Fernández Sagasti.

Anabel Fernández Sagasti habló frente a su militancia. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

Lucas Ilardo, senador provincial y jefe de bloque del Frente de Todos en la Cámara alta de la Legislatura, fue más duro al querer desestimar la existencia de internas en el peronismo. "El peronismo de Mendoza le dio un fuerte apoyo a la vicepresidenta, pero sobre todo a nuestro movimiento político. Hoy están presentes todos los partidos del frente. La 'notoria' ausencia la buscan ustedes (periodismo). Entiendo que sea razonable querer buscar diferenciaciones, pero esto ha sido votado por unanimidad en el Consejo Partidario del PJ, que está integrado por todos los intendentes y todos los concejos partidarios".

Y añadió: "Las expresiones personales e individuales tienen que hablarlas con cada intendente, yo estoy convencido de que aquí estuvieron presentes todos los legisladores de San Rafael, Lavalle, Santa Rosa, La Paz".

Por último, el diputado nacional Adolfo Bermejo sostuvo que se trató de "un acto peronista de unidad. Está todo el peronismo de Mendoza aquí presente, acompañando al movimiento y a Cristina en particular en el convencimiento de que lo que se está haciendo no está bien. Están todos presentes. Hay gente de todos los departamentos y cartas de adhesión", dijo. Ante la consulta del hecho de que algunas personas no estén presentes físicamente en la concentración, acotó que "no significa nada. No hay ninguna lectura distinta que hacer".

Adolfo Bermejo. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

Otros peronistas que acudieron al lugar

De los partidos que pertenecen al Frente de Todos se sumaron al apoyo a la vicepresidenta: Rubén Cuello de Nuevo Encuentro, Celeste Avogadro de Unidad Popular y Nicolás Guillén por el Partido del Trabajo y del Pueblo, que hicieron uso de la palabra. También Roly Firmani por la Rama Gremial, Sergio Giménez por La Bancaria, Valentina Morán en representación de la Juventud Peronista, Florencia Décima por la Rama Femenina del PJ, Lola Giménez por Secundarios, Natalia Vicencio diputada por la CTA de Los Trabajadores y la legisladora nacional Marisa Uceda.

También asistieron al acto el titular de la CTA y secretario gremial del SUTE, Gustavo Correa; el exvicegobernador Carlos Ciurca y el expresidente de la Cámara de Diputados Jorge Tanús, entre otros viejos conocidos de la política local.