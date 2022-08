Papelón: el bochornoso cruce entre dos senadores en la Legislatura

El debate en la Cámara de Senadores debió pasar a cuarto intermedio luego de que dos legisladores comenzaran a gritarse en medio de la sesión. Ocurrió cuando el senador Pablo Priore (PRO) cuestionaba a las gestiones peronistas por no haber impulsado Portezuelo del Viento y fue interrumpido por el senador del Frente de Todos, Lucas Ilardo. Priore le contestó a los gritos y la sesión tuvo que pasar a un receso.

No es la primera vez que ambos legisladores se cruzan y desde el comienzo de la sesión hubo chicanas entre ambos. En un primer momento, Priore criticó la gestión de Aysam durante los gobiernos de Celso Jaque y Francisco Pérez y la respuesta de Ilardo fue filosa. "Mucha del agua de la provincia no la reparte Aysam, es una visión centralista del dirigente del PRO. Hay muchas cooperativas que prestan agua. Otra aclaración para el senador priore es que si tiene alguna duda del mal manejo de Aysam durante el gobierno de Pérez, le puede preguntar a su compañero de Bloque Rolando Baldasso que era ministro de Infraestructura y tenía a su cargo Aysam. Si tiene alguna duda que lo pregunte a quien estaba a cargo de Aysam en una reunión de su bloque", disparó el referente de La Cámpora.

Pero el tema no quedó allí. Cuando Priore estaba haciendo uso de la palabra destacando que gracias al gobierno de Alfredo Cornejo y de Mauricio Macri se pudo avanzar en Portezuelo del Viento, Ilardo lo interrumpió y empezaron los gritos.

El micrófono falla por los gritos pero se puede escuchar como se tratan de "burro", "irrespetuoso" e incluso Priore le pide a Ilardo que vaya a estudiar.

Fue tal la tensión del momento que la presidenta provisional del Senado, Natacha Eisenchlas pidió un cuarto intermedio para calmar la situación.

Si bien al retomar la sesión parecía que todo había pasado, continuaron las chicanas entre ambos. A tal punto que más tarde Pablo Priore le recomendó a Lucas Ilardo que visite un psicólogo y el senador del PJ le contestó con ironía.

El que trató de aportar cordura fue el senador Rolando Baldasso que se quejó del nivel del debate que se estaba dando en la sesión. "Fui recién mencionado y efectivamente fui presidente de Aysam entre 2010 y 2011 y luego fui ministro de Infraestructura durante cuatro años durante el gobierno de Francisco Pérez. No me arrepiento de nada de lo que he hecho ni de los trabajos que me tocó desarrollar. En función de la paz social y de la convivencia creo que hay discusiones que en este caso toman demasiada pasión y no son conducentes a resolverle nada a los mendocinos", señaló.