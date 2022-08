Las diferencias que despertó en Cambia Mendoza la detención de Roberto Macho

Desde Libres del Sur, espacio que integra el Frente Cambia Mendoza, emitieron un comunicado en el cual repudian la reciente detención del secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Roberto Macho. "Exigimos el cese inmediato de toda criminalización de la protesta social", indicó el partido liderado por Ernesto Mancinelli, luego de que el gremialista fuera trasladado a prisión por cometer delitos de entorpecimiento a la circulación del transporte público artículo 194 del Código Penal en cinco hechos diferentes.

"En pos de mantener la calidad de la vida democrática de la provincia, desde Libres del Sur exigimos a la Justicia provincial la inmediata liberación del dirigente gremial Roberto Macho, quien fue detenido por ejercer tanto su legítimo derecho a manifestarse como su responsabilidad de representación sindical, para la que fue elegido por los afiliados de su sindicato. También exigimos el cese inmediato de toda criminalización de la protesta social", detallaron desde el espacio aliado al oficialismo provincial.

Roberto Macho fue trasladado a la penitenciaria provincial. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

Y agregaron: "La situación económica y social del país es calamitosa, con una inflación que se dispara día a día, que rondará cerca del 100%, y que el gobierno nacional no logra controlar; con un ajuste fiscal en marcha, que provocará inevitablemente un enfriamiento de la economía, con sus lógicas consecuencias de pérdida de trabajo y de poder de compra por parte de los trabajadores y trabajadoras. Lejos de escapar a estas condiciones, el escenario para Mendoza se ve agravado por el ahogamiento que ejerce el Gobierno nacional sobre la provincia, con una fuerte discriminación en la transferencia de recursos discrecionales".

"Ante una realidad que golpea a la ciudadanía ésta sale a pedir soluciones, y las respuestas de los gobiernos no pueden (y no deben) ser la criminalización de la protesta social. Por esta razón, le solicitamos al gobierno provincial del que somos parte, que agote todas las instancias para buscar soluciones concretas a los justos reclamos salariales de los trabajadores y trabajadoras del Estado provincial. Dichas respuestas deben hacerse en un marco de responsabilidad (que efectivamente se puedan pagar) y de justicia, ya que los trabajadores y trabajadoras no son los responsables de la crisis económica que atravesamos. Asimismo, demandamos al Gobierno provincial que arbitre todos los medios para garantizar plenamente el derecho a protesta de toda la ciudadanía de Mendoza", concluyeron.