El curioso posteo de Alfredo Cornejo que sorprendió en las redes

Alfredo Cornejo es senador nacional e integra la mesa de Juntos por el Cambio a nivel nacional. En esos roles, se ha convertido en uno de los más férreos opositores al Gobierno. Habitualmente usa las redes sociales para dar sus opiniones, la mayoría de ellas con una fuerte carga política. Pues ayer hubo un posteo que llamó la atención.

Cornejo esta vez no apeló a las desinteligencias del Gobierno nacional para dar un mensaje y posteó algo personal en la red social Instagram: preguntó a través de una encuesta si se dejaba o no la barba. Esa red social tiene un tono más informal, pero lo que llamó la atención es que el exgobernador no suele exponerse con temas personales o extra políticos.

El posteo de Cornejo, vía Instagram.

Al parecer, el exmandatario decidió relajar un poco su perfil y apeló a la comunidad virtual para decidir sobre su look.