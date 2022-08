El apoyo "incondicional" del Frente de Todos a Cecilia Moreau

Sin el apoyo de Juntos por el Cambio, Cecilia Moreau asumió como presidenta de la Cámara de Diputados tras la renuncia de Sergio Massa, a causa de que hoy asumirá en su cargo como ministro de Economía, Producción y Agricultura. MDZ Radio entrevistó a la diputada nacional del Frente de Todos Marcela Passo, quien fue compañera de banca entre el 2015-2022 de la nueva titular del Congreso.

La legisladora nacional defendió la postura de la coalición de Gobierno de elegir a Moreau como la presidenta de la Cámara de Diputados, a pesar de que la oposición la acusó de no tener "la experiencia necesaria para presidir el cuerpo". “Es un momento histórico que después de 158 años una mujer presida la Cámara de Diputados de la Nación. Por eso, me parece que se merece poner en valor esta designación. Y desde lo personal, luego de haber transitado mi segundo período al lado de Cecilia, me da orgullo su presente y más porque tenemos otra representante del Frente Renovador a cargo del Congreso”, comentó la legisladora.

Marcela Passo describió el motivo por el cual Moreau dijo que "presidirá la Cámara con su cabeza y no con sus hormonas”. “Conozco a la perfección por qué lo dijo. Fue en respuesta a algunos comentarios de ciertos medios que provienen de hombres. Porque buscan encontrar cuestionamientos sobre su personalidad y tiene que ver con esa cuestión cultural que todavía no se termina de desarraigar. Tanto un hombre como una mujer pueden cumplir las mismas funciones y ese fue el motivo de la presidenta”, aseguró.

"A pesar de que su comentario para alguno fue reduccionista, creo que Moreau demostrará todo su potencial con todos su años en la parte legislativa. También, tendrá un rol importante y deberá charlar con varios sectores por más que existan diferencias políticas", expresó la diputada haciendo referencia a los posibles cruces que podrán ocurrir con los legisladores de Juntos por el Cambio.

A horas del arribo de Massa en el Gabinete, la diputada afirmó que Sergio Massa posee el apoyo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de su hijo, Máximo Kirchner, para actuar sobre las problemáticas económicas del país. “La articulación siempre existió y más en el espacio de lo privado. A pesar de que a veces hay conflictos dentro del movimiento, el respeto y el diálogo estuvo en todo momento. Por ende, cuando Massa renunció a su banca en el Congreso, hubo una energía especial producto de la buena relación que existe entre los miembros del movimiento”, concluyó la legisladora.