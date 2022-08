Desmienten que un proyecto aprobado por el Senado sirva para perseguir periodistas y políticos

El Senado provincial aprobó ayer una reforma del Código Procesal Penal que crea la figura del agente encubierto informático. Los dos únicos dos votos en contra fueron los de dos senadores peronistas quienes aseguran que se trata en realidad de la creación de una figura que podría ser usado para perseguir a políticos y periodistas porque legaliza la intervención remota de aparatos electrónicos y la posibilidad de envíos de programas maliciosos. El oficialismo negó rotundamente esas acusaciones y y explicó que se usará para delitos específicos como pornografía infantil y con autorización de un juez.

La iniciativa fue presentada por el fiscal Delitos Informáticos Santiago Garay y contó con el apoyo de casi toda la Cámara alta menos de los senadores justicialistas Bartolomé Robles y Rafael Moyano. En diálogo con MDZ, Robles aseguró: “A esta hora no tenemos el texto que se aprobó. Se trata de un debate que se hizo rápidamente en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado que está presidido por el oficialismo. Sólo se escuchó a Garay en vez de llamar a colegios de abogados o a universidades, es decir a expertos. No estábamos aprobando el nombre de una calle”.

Desde el oficialismo, la diputada Mercedes Rus (Cambia Mendoza) apuntó contra los dos legisladores: "De ninguna manera no se discutió. Robles y Moyano quienes tienen un problema partidario en su bloque dijeron que votaban en contra y se retiraron. El resto del bloque del Frente de Todos, en cambio, participó con propuestas concretas que fueron incorporadas en el dictamen final", explicó a MDZ.

Robles, por su parte, remarcó que el objetivo de la iniciativa es la creación de un agente encubierto digital para dar un marco legal a los perfiles truchos que ya existen en las redes y que se usan para buscar evidencias en una investigación judicial. Sobre este tema, hizo dos cuestionamientos.

En primer lugar sostuvo que: “La figura del agente encubierto ya existe en la justicia penal pero se debe haber usado sólo una vez en la Justicia provincial porque el tipo de causas que se investiga no lo amerita. En cambio se usa mucho en la Justicia Federal porque se investiga narcotráfico, redes de trata, etc. Por lo tanto no se entiende por qué buscan introducir el formato digital de ese agente que casi no tiene uso en la Justicia provincial”.

Por otro lado, Robles aseguró que “estamos de acuerdo con la regulación de los perfiles truchos en las redes, pero debe haber un límite. De esta manera, se puede usar para espiar a periodistas o políticos”. En ese sentido, apuntó contra algunos de sus pares del PJ, especialmente contra quienes dirigen el partido, quienes ayer salieron a repudiar la detención del titular de ATE Roberto Macho, por cortar rutas. “Es poco serio salir a repudiar un Estado represor, cuando vos sos quien le das las herramientas para que lo haga”, espetó.

En tanto que Rus argumentó en contra de sus declaraciones y defendió el proyecto aprobado con gran aval: "Lo que hicimos fue agregar una especificación a una figura que ya existía. El agente encubierto ya existe y se le agregó la figura del agente encubierto informático. Esa figura tiene muchas más restricciones que el existente y se usa para investigar pornografía infantil, crimen organizado y delitos complejos de gravedad. Todo eso fundado por el fiscal y revisado por el juez de garantía. El agente encubierto existente se utiliza para cualquier delito de más de tres años de pena".

Pero además, la diputada agregó: "El uso de esta figura se usará cuando no haya otro medio de prueba y además tiene un plazo que se puede extender con autorización del juez y son 90 días".

Ahora, resta el debate en Diputados para que se transforme en ley.