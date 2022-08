Alberto Fernández y Cristina Kirchner siguen mirando todo de lejos

A veces, no es bueno ser tan gráfico. Si se analizan las procedencias, las circunstancias y los momentos que se tomaron todas las decisiones, surge que Sergio Massa o un ministro con gran espalda política debía haber asumido hace, por lo menos, un año atrás. No pasó porque los Fernández no querían.