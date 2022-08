Sobreseen al intendente de Pinamar por la causa del robo de tarjetas Alimentar

En un diálogo con MDZ, el intendente de la localidad bonaerense de Pinamar, Martin Yeza, explicó que fue su equipo el que presentó la denuncia penal por el robo de las tarjetas Alimentar y que luego fue procesado con intenciones políticas “por macrista” a una semana de las elecciones legislativas del año pasado. Afirmó que fue víctima del laboratorio de Instituto Patria que buscó generar malestar en Pinamar.

Por otro parte, el intendente de Pinamar se refirió a las elecciones del próximo año. Entre otras cosas, dijo que "Mauricio Macri es el líder natural del espacio”; si él quiere debería liderar el año que viene. Con respecto al radicalismo, afirmó que, al igual que el PRO, están construyendo liderazgos y que Juntos debe recuperar el verbo "cambiar". En cuanto al kirchnerismo, sostuvo que “estamos asistiendo al ocaso de un sistema político que nació en la Patagonia y que se recluye en Recoleta”.

En el comienzo de la charla con MDZ, Martin Yeza contó cómo paso de denunciante, en la Justicia penal, del robo de las Tarjetas Alimentar, a ser procesado una semana antes de las elecciones legislativas por la Justicia federal de Dolores.

El intendente narró que la denuncia la hicieron desde el municipio en diciembre del 2020, que fue cuando detectaron las irregularidades. “Desde el primer minuto expliqué que la denuncia, en la Justicia penal, la hicimos nosotros desde el municipio, porque como funcionarios es nuestra responsabilidad hacerlo”. Y agregó: "Noventa días después, el Juez de Garantías de Villa Gesell, Dr. Mancinelli, juez original de la causa, hizo una serie de allanamientos, secuestro equipos, interceptó llamadas telefónicas, constató transferencias bancarias y detectó a los culpables del robo: una empleada municipal y tres personas, ajenas al municipio. En marzo, la investigación estaba resuelta, la causa se iba a elevar a juicio oral y público en el mes de junio. Como lo había pedido de fiscal”.

“En el medio de todo esto, el juzgado Federal de Dolores, subrogado por el Juez Martin Bava, pide que la causa se derive a su juzgado. Es decir que pase de la Justicia penal ordinaria a la Justicia federal y en la primera semana de las elecciones me llama a declarar con una diferencia de media hora con el expresidente Mauricio Macri en el mismo juzgado. Ambos somos citados a indagatoria por dos causas diferentes", afirmó el jefe comunal pinamarense.

“A partir de ese momento y en los siguientes meses -afirmó Yeza- me canse de explicar y denunciar lo delirante que era esta causa. Y como respuesta me decían dos cosas: lo primero era que ‘te la tenés que bancar porque es lo mismo que le hacen a los nuestros’. Y segundo, que ‘esto te pasa por macrista, el problema es que vos estas demasiado macrista’. Esto es literal me lo decía gente del oficialismo que son funcionarios actuales y periodistas muy vinculados al kirchnerismo”.

Martin Yeza aclaró que, como funcionario público, corresponde que tenga que dar explicaciones y afirmo: “¿Sabés cómo me enteré yo de mi procesamiento? Por lo medios nacionales, no fui notificado. No es que me notificaron por cédula y después salió en los medios nacionales. Mi abogado me dijo: ‘¿Che te llegó alguna cédula de notificación? ’. A lo que yo le contesto: ‘Nada’. Llamé yo a la Policía Federal. ¿Sabes cómo estaba hecha la notificación? Con mi nombre mal escrito, sin dirección y sin teléfono. Así salió la notificación del Juzgado. El jefe de la Federal me dice: ‘Yo me imagino que es para usted, pero esta está mal hecha formalmente’. Lo cual significa que la citación la habían hecho a las apuradas. Porque para cualquier cédula judicial se pone un domicilio y una identificación. Esta es la primera irregularidad. Lo segundo es que no sabía en calidad de qué me llamaban. En cédula de notificación no decía en calidad de qué me llamaban”.

Asimismo, el intendente de Pinamar afirmó: “Lo más grave viene ahora. Si te llaman a indagatoria, es importante que este claro el por qué. El problema es que ellos habían construido mediáticamente la idea de que si te llaman a indagatoria sos culpable. Algo muy propio del kirchnerismo y a mí me tocó padecerlo. Mi caso lo usaron en el laboratorio del Instituto Patria para mostrar las cosas que ellos dicen que les hacen a ellos”.

“A todo esto después de un año -dijo Yeza- donde no tuvieron nunca una prueba, ningún indicio vinculado mi persona. Después de un año decidieron que estaba sobreseído”.

Y agregó: “La causa sigue con quienes son los responsables del hecho y hace más de un año que están todas las pruebas. Además, no fue un delito sofisticado, están las transferencias bancarias entre los delincuentes, las llamadas, los mensajes de WhatsApp. Desde el municipio no se puedo evitar el delito, porque la persona que tenia que cuidar las tarjetas era quien sacaba las tarjetas durante unos minutos y con los números de las tarjetas extraían el dinero en los cajeros. O sea que dejaron las huellas por todos lados, es decir sacaban la plata del cajero y las transferían a sus cuentas. La Justicia sabiendo todo esto, dilató la causa para hacer política en las elecciones. Y quienes realmente cometieron el delito no fueron juzgados y no tienen sentencia”.

En tanto, Martin Yeza dijo: “Ellos no tienen ningún tipo de autoridad moral para acusarme de nada, es gente que no me puede sostener la mirada. Yo sé que son malas personas y han demostrado que no tienen ningún tipo de escrúpulos. Y en el posteo de Facebook puse la foto con Mauricio, porque me decían que esto me pasaba por macrista”.

Internas en Juntos por el Cambio: “Macri es el líder y tiene una ventaja con respecto al resto”

Sobre las internas en la mayor coalición opositora, el jefe comunal pinamarense afirmó: “Yo en el que creo es en Mauricio. Creo que Argentina tiene en Mauricio un líder, con una ventaja cualitativa, que es la experiencia de haber pasado por el gobierno”.

Y agregó: “Mauricio hizo un ejercicio que nunca hacen los políticos en Argentina, que es lo que lo vuelve un fuera de serie. Revisó las cosas en las que cree y sabe que se equivocó y ahora las haría de una manera diferente. Eso es lo que pasa cuando las cosas las haces con buenas intenciones o con las mejores intenciones; puede pasar que no salgan como vos esperabas. Mauricio ya tiene esa experiencia, tiene muy en claro las cosas que haría diferente y conoce a los actores de la Argentina”.

Yeza afirmó que Macri es el líder del espacio, “y a mí personalmente me encantaría que Mauricio lidere hacia el año que viene. Si eso no pasara por una decisión personal suya, que es absolutamente respetable, quien quiera ser no puede tener la soberbia de creer que puede prescindir de la mirada de una persona que tiene un diágnostico muy claro y exacto de lo que es la Argentina y de lo que puede ser con una mirada de hacia dónde debería ir nuestro país. Conoce quienes son los actores de la política y el empresariado argentino que en privado dicen una cosa y en público dice otra”.

En cuanto a la actualidad del país, el Intendente de Pinamar dijo: “Yo creo que en estos últimos días estamos asistiendo al ocaso de un sistema político que nace en la Patagonia y se recluye en Recoleta, con una manifestación de apoyo insultando a los ciudadanos que no piensan como ellos. Y por el otro lado un sistema político nuevo que no termina de nacer, que está ahí tratando de romper el cascaron, y creo que la persona que tiene la potencia, la inteligencia y la nitidez de visión para hacer eso es Mauricio Macri".

Con respecto al papel del radicalismo, el otro socio mayoritario en la coalición opositora, Martin Yeza sostuvo: "Asi como en el PRO están discutiendo y construyendo liderazgos, en el radicalismo también. Estos liderazgos de alguna manera afectan un proceso de identidad, creo que lo más importante es que Juntos recupere el verbo del cambio, tiene que volver a representar el cambio”.

“Una nueva cultura de poder, un nuevo modelo de gestión y sacudir esta debacle permanente, este empeoramiento progresivo permanente en el que esta la Argentina en donde nos están hirviendo como un sapo. Necesitamos una audacia una habilidad distinta y eso va a requerir liderazgos distintos. Los políticos argentinos en general somos poco propensos a hablar de procesos y en esta etapa el único liderazgo consolidado es el de Mauricio Macri. La persona que quiera dirigir a los argentinos sino es Mauricio, tiene que ser alguien que entienda que tiene que llegar al momento más óptimo de su vida de acá al 10 de diciembre del 2023”, finalizo el intendente de Pinamar, Martin Yeza.